Ανδρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα Nike Club

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Nike Club
Ανδρική μπλούζα με κουκούλα από ύφασμα French Terry
74,99 €
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Χάρη στο French Terry ύφασμα και τη χαλαρή εφαρμογή, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει απόλυτη άνεση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Phantom
- Στυλ: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Χάρη στο French Terry ύφασμα και τη χαλαρή εφαρμογή, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει απόλυτη άνεση.
Πλεονεκτήματα
- Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους είναι φυσικά αεριζόμενο με απαλή μπουκλέ ύφανση στο εσωτερικό.
- Η κανονική γραμμή έχει χαλαρή αίσθηση και έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει πιο στενά στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο έμβλημα Club στο στήθος
- Κεντημένο λογότυπο Nike Futura στο μανίκι
- Κουκούλα με κορδόνι που σφίγγει
- Τσέπη τύπου καγκουρό
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Επένδυση κουκούλας: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Phantom
- Στυλ: IQ6266-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,80 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club
74,99 €