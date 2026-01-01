Ανδρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα Nike Club

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Χάρη στο French Terry ύφασμα και τη χαλαρή εφαρμογή, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει απόλυτη άνεση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Phantom

Στυλ: IQ6266-010