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Ανδρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα Nike Club - Μαύρο/Μαύρο/Phantom

Nike Club

Ανδρική μπλούζα με κουκούλα από ύφασμα French Terry

74,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Phantom
Fir/Fir/Phantom
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Χάρη στο French Terry ύφασμα και τη χαλαρή εφαρμογή, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει απόλυτη άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Phantom
  • Στυλ: IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Χάρη στο French Terry ύφασμα και τη χαλαρή εφαρμογή, αυτή η μπλούζα με κουκούλα προσφέρει απόλυτη άνεση.

Πλεονεκτήματα

  • Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους είναι φυσικά αεριζόμενο με απαλή μπουκλέ ύφανση στο εσωτερικό.
  • Η κανονική γραμμή έχει χαλαρή αίσθηση και έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζει πιο στενά στο σώμα για ευέλικτες επιλογές layering.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κεντημένο έμβλημα Club στο στήθος
  • Κεντημένο λογότυπο Nike Futura στο μανίκι
  • Κουκούλα με κορδόνι που σφίγγει
  • Τσέπη τύπου καγκουρό
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Επένδυση κουκούλας: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Phantom
  • Στυλ: IQ6266-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,80 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρική μπλούζα από French Terry ύφασμα με κουκούλα Nike Club

    Nike Club

    74,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

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