Ανδρική μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Energy Dri-FIT

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτή η μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια στα μέσα της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
Nike Energy
Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτή η μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια στα μέσα της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
1 αστέρι
loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Nike Energy