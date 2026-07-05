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Ανδρική μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Energy Dri-FIT - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Energy

Ανδρική ποδοσφαιρική μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT

Έκπτωση 30
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Pink Foam/Off Noir/Summit White/Summit White
Team Red/Off Noir/Summit White/Summit White
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτή η μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια στα μέσα της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Στυλ: IF1532-121

Nike Energy

Έκπτωση 30

Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτή η μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια στα μέσα της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ριχτή γραμμή
  • Υφαντή ετικέτα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Στυλ: IF1532-121

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • loose thread

    Joo188740778

    Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.

Ανδρική μακρυμάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Energy Dri-FIT

Nike Energy

Έκπτωση 30

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