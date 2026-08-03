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Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο - Λευκό/Anthracite

Ανακυκλωμένα υλικά

ACG Radical AirFlow NXT

Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

149,99 €
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Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η μακρυμάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, με κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
  • Στυλ: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Το Radical AirFlow είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο ύφασμα που έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η μακρυμάνικη μπλούζα για αγώνες έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την καινοτομία Radical AirFlow, ώστε να επιτρέπει την άμεση κυκλοφορία περισσότερου αέρα στο δέρμα, καθώς αυξάνεις τον ρυθμό σου. Το Radical AirFlow έχει φορεθεί και δοκιμαστεί από κορυφαίους αθλητές τρεξίματος σε ανώμαλο δρόμο της ACG, με κορυφαία αποτελέσματα. Είναι η σειρά σου να νιώσεις τη δροσιά.

Επαναστατική καινοτομία

Το Radical AirFlow διαθέτει εξαιρετικά αεριζόμενη κατασκευή με ανοίγματα, με την οποία διοχετεύεται περισσότερος αέρας απευθείας στο δέρμα, για γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα κατά την κίνηση. Οι ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί έχουν ως σκοπό να επιταχύνουν τη ροή του αέρα, ώστε να συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των φυσικών μηχανισμών μείωσης της θερμοκρασίας του σώματός σου.

Επαναστατική κατασκευή

Το απαλό πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση σε όλο το ρούχο, το οποίο είναι εξαιρετικά ευέλικτο και έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει ανώτερη κινητικότητα και δροσιά, διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα ανοίγματα στις περιοχές όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες και παρατηρείται έντονη τριβή, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να σου προσφέρουν δροσερή και άνετη αίσθηση σε κάθε χιλιόμετρο.

Επαναστατική δοκιμή

Στο πλαίσιο μίας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες στην ιστορία της Nike Running, μέλη του τμήματος All Conditions Racing Department (ACRD) δοκίμασαν το πρωτότυπο καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2025. Οι σχεδιαστές της Nike παρακολούθησαν τα σχόλια από τις δοκιμές κατά τη διάρκεια αγώνων και τις δοκιμές στο εργαστήριο για να βελτιώσουν το ρούχο. Ο Caleb Olson, κορυφαίος δρομέας σε ανώμαλο δρόμο και αθλητής του ACRD, φόρεσε το πρωτότυπο κομμάτι στην πορεία του για τη νίκη σε μια εξαντλητική διαδρομή αντοχής 100 μιλίων το 2025, σημειώνοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στην ιστορία του αγώνα.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το εξαιρετικά αεριζόμενο πλεκτό ύφασμα με αραιή ύφανση χαρίζει απαλή και λεία αίσθηση στο σώμα σου.
  • Το ελαστικό τελείωμα που διπλώνει εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή της μπλούζας κατά την κίνηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο ACG στο στήθος
  • Λογότυπο All Condition Racing Department (ACRD) πίσω
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Anthracite
  • Στυλ: IQ5848-100

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (8)

4.5 αστέρια

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Ένα φορητό μικροκλίμα που φέρνει δροσιά στα εξαιρετικά ζεστά μονοπάτια.

Σχεδίαση για

Αγώνες σε ανώμαλο δρόμο

Καινοτομία για

Διατήρηση της δροσερής αίσθησης

Αερισμός για

Επιτάχυνση της ροής του αέρα

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Ανάσα δροσιάς

    Ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί που επιταχύνουν τη ροή του αέρα στο δέρμα, για να νιώθεις σαν να έχουν παγιδευτεί αέρηδες στον κορμό σου.

  • Δοκιμάστηκε από αθλητές

    Από τους θαλάμους προσομοίωσης κλιματικών συνθηκών του Nike Sports Research Lab μέχρι τις θέσεις στο βάθρο των νικητών. 50 κορυφαίοι αθλητές, 1.000 ώρες εξαντλητικών δοκιμών. Αξιολογήθηκε απέναντι σε κάθε πιθανότητα.

  • Εφαρμογή κατάλληλη για αγώνες

    Άνοιγμα αερισμού στην κάμψη του βραχίονα και τη μασχάλη. Crop μήκος για πρόσβαση στη ζώνη. Βελτιστοποιημένο μήκος μανικιού για ορατότητα στο ρολόι.

Πίσω από τη σχεδίαση

Caleb Olson

"Δο­κι­μά­σα­με το Radical AirFlow σε πολ­λές δι­α­φο­ρε­τι­κές συν­θή­κες –ζέ­στη, κρύο, βρο­χή και ξη­ρα­σία– και το βελ­τι­στο­ποι­ήσα­με α­κρι­βώς όπως θε­ώ­ρη­σα πως θα ήταν το κα­λύ­τε­ρο για τη μέ­ρα του α­γώ­να".

Caleb Olson

Αθλητής ACG, Πρωταθλητής Western States 100, 2025

Ολοκλήρωσε το look

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