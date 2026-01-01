Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα πεζοπορίας με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT ACG Wildsee

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Wildsee
Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα πεζοπορίας με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT
Έχει ήλιο έξω; Σου εξασφαλίζει αντοχή στις ακτίνες UV. Ιδρώνεις; Σου παρέχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Αυτή η μπλούζα ACG με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους μπορεί να φορεθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα ρούχα και διαθέτει απαλό και ελαστικό ύφασμα για άνετη αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IM4223-010
ACG Wildsee
Έχει ήλιο έξω; Σου εξασφαλίζει αντοχή στις ακτίνες UV. Ιδρώνεις; Σου παρέχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Αυτή η μπλούζα ACG με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους μπορεί να φορεθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα ρούχα και διαθέτει απαλό και ελαστικό ύφασμα για άνετη αίσθηση.
Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Συνδυασμός με άλλα ρούχα και προσαρμογή
Τα ρούχα της σειράς ACG έχουν πρωτοποριακή σχεδίαση που σε βοηθά να προσαρμόζεσαι στο κλίμα και το επίπεδο δραστηριότητας. Φόρεσε αυτή την εφαρμοστή βάση ένδυσης είτε μόνη της είτε μαζί με ενδιάμεσο ρούχο και πανωφόρι όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες.
Λεπτομέρειες με συγκεκριμένο σκοπό
Οι υποδοχές για τους αντίχειρες επεκτείνουν την κάλυψη και βοηθούν τα μανίκια να παραμένουν σταθερά κατά την κίνηση. Οι δροσερές, αεριζόμενες φάσες από διχτυωτό υλικό κάτω από τα χέρια προσφέρουν άνετη αίσθηση στη διαδρομή σου.
Πλεονεκτήματα
Σχεδίαση με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους για ρύθμιση της κάλυψης και της κυκλοφορίας του αέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ρούχο. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Σώμα: 88% πολυέστερ / 12% σπάντεξ. Διχτυωτό υλικό: 74% πολυέστερ / 18% λυοσέλ / 8% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Summit White
- Στυλ: IM4223-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG Wildsee