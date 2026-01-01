Ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα πεζοπορίας με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους Dri-FIT ACG Wildsee

ACG Wildsee

69,99 €

Έχει ήλιο έξω; Σου εξασφαλίζει αντοχή στις ακτίνες UV. Ιδρώνεις; Σου παρέχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα. Αυτή η μπλούζα ACG με φερμουάρ στο 1/4 του μήκους μπορεί να φορεθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα ρούχα και διαθέτει απαλό και ελαστικό ύφασμα για άνετη αίσθηση.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Συνδυασμός με άλλα ρούχα και προσαρμογή

Τα ρούχα της σειράς ACG έχουν πρωτοποριακή σχεδίαση που σε βοηθά να προσαρμόζεσαι στο κλίμα και το επίπεδο δραστηριότητας. Φόρεσε αυτή την εφαρμοστή βάση ένδυσης είτε μόνη της είτε μαζί με ενδιάμεσο ρούχο και πανωφόρι όταν το απαιτούν οι καιρικές συνθήκες.

Λεπτομέρειες με συγκεκριμένο σκοπό

Οι υποδοχές για τους αντίχειρες επεκτείνουν την κάλυψη και βοηθούν τα μανίκια να παραμένουν σταθερά κατά την κίνηση. Οι δροσερές, αεριζόμενες φάσες από διχτυωτό υλικό κάτω από τα χέρια προσφέρουν άνετη αίσθηση στη διαδρομή σου.