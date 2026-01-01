Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Energy Dri-FIT

Η Nike κατέκτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου πριν από 30 χρόνια. Αυτή η μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα έχει τις ίδιες λεπτομέρειες με τα διαχρονικά σχέδια στα μέσα της δεκαετίας του '90, αλλά με την τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Στυλ: IF1534-121