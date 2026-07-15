Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Energy Αγγλίας

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτή η μπλούζα εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
Energy Αγγλίας
Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτή η μπλούζα εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3 αστέρια
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
Energy Αγγλίας