Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Energy Αγγλίας

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Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτή η μπλούζα εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.