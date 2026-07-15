triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Energy Αγγλίας - Work Blue/Λευκό/Obsidian

Ανακυκλωμένα υλικά

Energy Αγγλίας

Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT

74,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτή η μπλούζα εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό/Obsidian
  • Στυλ: IH1866-486

Energy Αγγλίας

74,99 €

Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτή η μπλούζα εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ύφανση ριμπ στον γιακά και στις μανσέτες
  • Υφαντή ετικέτα
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό/Obsidian
  • Στυλ: IH1866-486

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

3 αστέρια

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Energy Αγγλίας

Energy Αγγλίας

74,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 6