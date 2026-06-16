Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Nike Dri-FIT Τουρκία 2026 Academy Pro

Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.
Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro
Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Stijlvol
Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740
Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro