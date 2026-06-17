Ανδρική κοντομάνικη ποδοσφαιρική μπλούζα Αγγλία Nike Dri-FIT Strike

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτή η μπλούζα Strike, κατασκευασμένη με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και στενή γραμμή, προσφέρει δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Αγγλία Strike
Αυτή η μπλούζα Strike, κατασκευασμένη με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και στενή γραμμή, προσφέρει δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Αγγλία Strike