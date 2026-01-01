Ανδρική κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT ADV για τρέξιμο Nike AeroSwift

Σχεδιασμένη για ταχύτητα, η συλλογή AeroSwift είναι ο κορυφαίος εξοπλισμός μας για αγώνες τρεξίματος. Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και ειδικά σχεδιασμένη πλέξη είναι εξαιρετικά αεριζόμενη για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση από την αφετηρία μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis

Στυλ: IH5045-394