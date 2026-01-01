Ανδρική κοντομάνικη μπλούζα Dri-FIT ADV για τρέξιμο Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Ανδρική κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Σχεδιασμένη για ταχύτητα, η συλλογή AeroSwift είναι ο κορυφαίος εξοπλισμός μας για αγώνες τρεξίματος. Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και ειδικά σχεδιασμένη πλέξη είναι εξαιρετικά αεριζόμενη για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση από την αφετηρία μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis
- Στυλ: IH5045-394
Nike AeroSwift
Σχεδιασμένη για ταχύτητα, η συλλογή AeroSwift είναι ο κορυφαίος εξοπλισμός μας για αγώνες τρεξίματος. Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και ειδικά σχεδιασμένη πλέξη είναι εξαιρετικά αεριζόμενη για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση από την αφετηρία μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Το ειδικά σχεδιασμένο πλεκτό ύφασμα είναι ανάλαφρο και αεριζόμενο.
- Οι συγκολλητές ραφές στους ώμους εξασφαλίζουν μείωση του όγκου για πιο ανάλαφρη αίσθηση.
- Τα λογότυπα Swoosh έχουν φινίρισμα μη ανακλαστικού σχεδίου, για προστασία από τη λήψη φωτογραφιών με φλας στη διάρκεια του αγώνα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis
- Στυλ: IH5045-394
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,92 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike AeroSwift