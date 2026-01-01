Ανδρική κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV με στάμπα Nike AeroSwift

Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Το πλεκτό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα διαθέτει μοντέρνα στάμπα και διάτρητες λεπτομέρειες σε όλη την επιφάνεια για εξαιρετικά αεριζόμενη αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IM5365-010