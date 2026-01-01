Ανδρική κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV με στάμπα Nike AeroSwift

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Ανδρική κοντομάνικη μπλούζα για τρέξιμο Dri-FIT ADV με στάμπα
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Το πλεκτό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα διαθέτει μοντέρνα στάμπα και διάτρητες λεπτομέρειες σε όλη την επιφάνεια για εξαιρετικά αεριζόμενη αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IM5365-010
Nike AeroSwift
Αυτή η ανάλαφρη μπλούζα, η οποία είναι φτιαγμένη για ταχύτητα και ιδανική για αγώνες, σου προσφέρει στεγνή αίσθηση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Το πλεκτό ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα διαθέτει μοντέρνα στάμπα και διάτρητες λεπτομέρειες σε όλη την επιφάνεια για εξαιρετικά αεριζόμενη αίσθηση.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Το ειδικά σχεδιασμένο πλεκτό ύφασμα είναι ανάλαφρο και αεριζόμενο.
- Οι συγκολλητές ραφές στους ώμους εξασφαλίζουν μείωση του όγκου για πιο ανάλαφρη αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IM5365-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Όπως φαίνεται στον JC Stevenson, κολεγιακό αθλητή στίβου που αγωνίζεται σε δρόμους ταχύτητας και στο άλμα εις μήκος.
- Ο Stevenson έχει ύψος 1,85 και φοράει μέγεθος M.
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift
Περισσότερες πληροφορίες
- Όπως το φοράει ο JC Stevenson, αθλητής στίβου στο πανεπιστημιακό επίπεδο, που αγωνίζεται σε δρόμους ταχύτητας και στο άλμα εις μήκος.
- Ο Stevenson έχει ύψος 1,85 και φοράει μέγεθος M.