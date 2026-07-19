Ανδρική ζακέτα Nike 24.7 ImpossiblySoft

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η κορυφαία ζακέτα διπλής πλέξης έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η κορυφαία ζακέτα διπλής πλέξης έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Μια νέα συλλογή με κομψή εμφάνιση και πολυτελή αίσθηση.
—Aurélien Tchouaméni, ποδοσφαιριστής 24.7
Αυτό το ύφασμα διπλής πλέξης διαθέτει βελτιωμένη σχεδίαση για καθημερινή άνεση, χαρίζοντας πρωτόγνωρη απαλότητα.
Για τους αθλητές, οι υψηλές επιδόσεις είναι τρόπος ζωής. Πρόσθεσε αυτό το ύφασμα υψηλών επιδόσεων με αίσθηση πολυτέλειας και απαλότητα στην γκαρνταρόμπα σου, για να απολαύσεις άνεση σε άλλο επίπεδο