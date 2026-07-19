Ανδρική ζακέτα Nike 24.7 ImpossiblySoft

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η κορυφαία ζακέτα διπλής πλέξης έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey

Στυλ: HQ6948-010