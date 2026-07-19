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Ανδρική ζακέτα Nike 24.7 ImpossiblySoft - Μαύρο/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Ανδρική ζακέτα

114,99 €
Μαύρο/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η κορυφαία ζακέτα διπλής πλέξης έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Το εξαιρετικά απαλό και λείο ύφασμα ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα. Αυτή η κορυφαία ζακέτα διπλής πλέξης έχει λιτές γραμμές και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Dri-FIT, για απόλυτη άνεση στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το κλείσιμο με σούστες χαρίζει ευέλικτες επιλογές styling.
  • Οι μπροστινές τσέπες με φερμουάρ είναι ό,τι πρέπει για την αποθήκευση πολύτιμων αντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Θηλιά για κρέμασμα στο πίσω μέρος της λαιμόκοψης
  • Σώμα: 51% πολυέστερ / 25% μοντάλ / 15% βαμβάκι / 9% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: HQ6948-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (9)

4.6 αστέρια

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Ανδρική ζακέτα Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 9

Ειδική σχεδίαση για άνεση όλη μέρα

Μια νέα συλλογή με κομψή εμφάνιση και πολυτελή αίσθηση.

"Σε τελική ανάλυση, θέλεις να νιώθεις ωραία".

—Aurélien Tchouaméni, ποδοσφαιριστής 24.7

ImpossiblySoft

Αυτό το ύφασμα διπλής πλέξης διαθέτει βελτιωμένη σχεδίαση για καθημερινή άνεση, χαρίζοντας πρωτόγνωρη απαλότητα.

Αίσθηση πολυτέλειας

Για τους αθλητές, οι υψηλές επιδόσεις είναι τρόπος ζωής. Πρόσθεσε αυτό το ύφασμα υψηλών επιδόσεων με αίσθηση πολυτέλειας και απαλότητα στην γκαρνταρόμπα σου, για να απολαύσεις άνεση σε άλλο επίπεδο