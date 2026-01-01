Ανδρική ζακέτα γκολφ σε ριχτή γραμμή Nike Fairway Fresh

Ορισμένα γήπεδα είναι δύσκολα, από κάθε άποψη. Εμπνευσμένο από την τοπογραφία ενός κορυφαίου γηπέδου της Αγγλίας, το καρό μοτίβο σε αυτήν την άνετη ζακέτα επαναπροσδιορίζει την παραλλαγή μέσα από το πρίσμα του γκολφ. Χάρη στη φαρδιά γραμμή και την απαλή κατασκευή με διπλή πλέξη, είναι ένα απαραίτητο κομμάτι εντός και εκτός γηπέδου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Diffused Blue

Στυλ: IO0687-104