Ανδρική ζακέτα γκολφ σε ριχτή γραμμή Nike Fairway Fresh

Nike Fairway Fresh
Ανδρική ζακέτα γκολφ σε ριχτή γραμμή
Ορισμένα γήπεδα είναι δύσκολα, από κάθε άποψη. Εμπνευσμένο από την τοπογραφία ενός κορυφαίου γηπέδου της Αγγλίας, το καρό μοτίβο σε αυτήν την άνετη ζακέτα επαναπροσδιορίζει την παραλλαγή μέσα από το πρίσμα του γκολφ. Χάρη στη φαρδιά γραμμή και την απαλή κατασκευή με διπλή πλέξη, είναι ένα απαραίτητο κομμάτι εντός και εκτός γηπέδου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Στυλ: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Ορισμένα γήπεδα είναι δύσκολα, από κάθε άποψη. Εμπνευσμένο από την τοπογραφία ενός κορυφαίου γηπέδου της Αγγλίας, το καρό μοτίβο σε αυτήν την άνετη ζακέτα επαναπροσδιορίζει την παραλλαγή μέσα από το πρίσμα του γκολφ. Χάρη στη φαρδιά γραμμή και την απαλή κατασκευή με διπλή πλέξη, είναι ένα απαραίτητο κομμάτι εντός και εκτός γηπέδου.
Πλεονεκτήματα
- Το πλεκτό ζακάρ ύφασμα μεσαίου βάρους έχει απαλή, ζεστή αίσθηση και διακριτική εφαρμογή που αγκαλιάζει χαλαρά το σώμα.
- Το μοτίβο σε όλη την επιφάνεια απεικονίζει μια πανοραμική όψη μερικών από τις πιο αξέχαστες οπές του γκολφ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κλείσιμο με κουμπιά
- 70% πολυέστερ / 10% ακρυλικό / 10% ρεγιόν / 7% μαλλί / 3% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο χέρι με κρύο νερό
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Στυλ: IO0687-104
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Fairway Fresh