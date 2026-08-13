Ανδρικές slide παντόφλες Nike Calm 2.0

Απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και άνεσης ό,τι και αν κάνεις τις μέρες ξεκούρασης. Χάρη στη μινιμαλιστική σχεδίαση από μαλακό αλλά υποστηρικτικό αφρό, μπορείς να συνδυάσεις εύκολα αυτές τις slide παντόφλες με ή χωρίς κάλτσες. Επιπλέον, έχουν ανάγλυφο πάτο που εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή στα πόδια.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Linen/Linen/Linen

Στυλ: IB0183-200