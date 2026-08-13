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Ανδρικές slide παντόφλες Nike Calm 2.0 - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Ανδρικές slide παντόφλες

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και άνεσης ό,τι και αν κάνεις τις μέρες ξεκούρασης. Χάρη στη μινιμαλιστική σχεδίαση από μαλακό αλλά υποστηρικτικό αφρό, μπορείς να συνδυάσεις εύκολα αυτές τις slide παντόφλες με ή χωρίς κάλτσες. Επιπλέον, έχουν ανάγλυφο πάτο που εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή στα πόδια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Linen/Linen/Linen
  • Στυλ: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και άνεσης ό,τι και αν κάνεις τις μέρες ξεκούρασης. Χάρη στη μινιμαλιστική σχεδίαση από μαλακό αλλά υποστηρικτικό αφρό, μπορείς να συνδυάσεις εύκολα αυτές τις slide παντόφλες με ή χωρίς κάλτσες. Επιπλέον, έχουν ανάγλυφο πάτο που εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή στα πόδια.

Πλεονεκτήματα

  • Η σχεδίαση που ακολουθεί το περίγραμμα του ποδιού δημιουργείται από ένα μόνο κομμάτι αφρού για ομαλή αίσθηση, χωρίς ραφές.
  • Ο ανάγλυφος πάτος εξασφαλίζει σταθερό κράτημα, ενώ συγκρατεί το πόδι στη θέση του.
  • Το εξωτερικό περίβλημα είναι φτιαγμένο από φιλικό προς το νερό αφρό που καθαρίζεται εύκολα.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ δίνει εξαιρετική πρόσφυση ακόμα και σε ολισθηρές επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Linen/Linen/Linen
  • Στυλ: IB0183-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (241)

4.5 αστέρια

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Ανδρικές slide παντόφλες Nike Calm 2.0

Nike Calm 2.0

49,99 €

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