Ανδρικές slide παντόφλες Nike Calm 2.0

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και άνεσης ό,τι και αν κάνεις τις μέρες ξεκούρασης. Χάρη στη μινιμαλιστική σχεδίαση από μαλακό αλλά υποστηρικτικό αφρό, μπορείς να συνδυάσεις εύκολα αυτές τις slide παντόφλες με ή χωρίς κάλτσες. Επιπλέον, έχουν ανάγλυφο πάτο που εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή στα πόδια.
Nike Calm 2.0
Απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και άνεσης ό,τι και αν κάνεις τις μέρες ξεκούρασης. Χάρη στη μινιμαλιστική σχεδίαση από μαλακό αλλά υποστηρικτικό αφρό, μπορείς να συνδυάσεις εύκολα αυτές τις slide παντόφλες με ή χωρίς κάλτσες. Επιπλέον, έχουν ανάγλυφο πάτο που εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή στα πόδια.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0