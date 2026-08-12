Ανδρικές slide παντόφλες Τσέλσι Nike Victori One

Από την παραλία μέχρι τις κερκίδες, αυτές οι slide παντόφλες Τσέλσι Victori One είναι ένα απαραίτητο κομμάτι για τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Οι διακριτικές αλλά ουσιαστικές ενημερώσεις, όπως το φαρδύτερο λουράκι και ο πιο μαλακός προσφέρουν άνετη εφαρμογή στις στιγμές χαλάρωσης. Μην περιμένεις, απόλαυσε ατελείωτη άνεση στα πόδια σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Λευκό

Στυλ: IX3940-001