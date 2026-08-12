Ανδρικές slide παντόφλες Τσέλσι Nike Victori One

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Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Από την παραλία μέχρι τις κερκίδες, αυτές οι slide παντόφλες Τσέλσι Victori One είναι ένα απαραίτητο κομμάτι για τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Οι διακριτικές αλλά ουσιαστικές ενημερώσεις, όπως το φαρδύτερο λουράκι και ο πιο μαλακός προσφέρουν άνετη εφαρμογή στις στιγμές χαλάρωσης. Μην περιμένεις, απόλαυσε ατελείωτη άνεση στα πόδια σου.
Τσέλσι Victori One
Από την παραλία μέχρι τις κερκίδες, αυτές οι slide παντόφλες Τσέλσι Victori One είναι ένα απαραίτητο κομμάτι για τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Οι διακριτικές αλλά ουσιαστικές ενημερώσεις, όπως το φαρδύτερο λουράκι και ο πιο μαλακός προσφέρουν άνετη εφαρμογή στις στιγμές χαλάρωσης. Μην περιμένεις, απόλαυσε ατελείωτη άνεση στα πόδια σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f
Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Τσέλσι Victori One