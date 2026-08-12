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Ανδρικές slide παντόφλες Τσέλσι Nike Victori One - Μαύρο/Πολύχρωμο/Λευκό

Τσέλσι Victori One

Ανδρικές slide παντόφλες Nike

42,99 €
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Από την παραλία μέχρι τις κερκίδες, αυτές οι slide παντόφλες Τσέλσι Victori One είναι ένα απαραίτητο κομμάτι για τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Οι διακριτικές αλλά ουσιαστικές ενημερώσεις, όπως το φαρδύτερο λουράκι και ο πιο μαλακός προσφέρουν άνετη εφαρμογή στις στιγμές χαλάρωσης. Μην περιμένεις, απόλαυσε ατελείωτη άνεση στα πόδια σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Λευκό
  • Στυλ: IX3940-001

Τσέλσι Victori One

42,99 €

Από την παραλία μέχρι τις κερκίδες, αυτές οι slide παντόφλες Τσέλσι Victori One είναι ένα απαραίτητο κομμάτι για τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Οι διακριτικές αλλά ουσιαστικές ενημερώσεις, όπως το φαρδύτερο λουράκι και ο πιο μαλακός προσφέρουν άνετη εφαρμογή στις στιγμές χαλάρωσης. Μην περιμένεις, απόλαυσε ατελείωτη άνεση στα πόδια σου.

Πλεονεκτήματα

  • H σχεδίαση από μαλακό αφρό ακολουθεί το περίγραμμα του ποδιού για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Ο ανάγλυφος πάτος προσθέτει σταθερό κράτημα, ενώ συγκρατεί το πόδι στη θέση του.
  • Το χοντρό λουράκι με επένδυση έχει στρογγυλεμένα άκρα για μεγαλύτερη άνεση.
  • Η φαρδύτερη σχεδίαση δημιουργεί περισσότερο χώρο και καλύπτει περισσότερα μεγέθη.
  • Το μοτίβο στην εξωτερική σόλα δίνει πρόσφυση τόσο στην παραλία όσο και στην καθημερινότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επιφανειακό καθάρισμα
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Λευκό
  • Στυλ: IX3940-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

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    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Ανδρικές slide παντόφλες Τσέλσι Nike Victori One

Τσέλσι Victori One

42,99 €

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