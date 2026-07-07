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Ανδρικά παπούτσια Nike Dunk Low Retro SE - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Λευκό

Nike Dunk Low Retro SE

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
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Το Dunk Low Retro συνδυάζει υλικά κορυφαίας ποιότητας και βελούδινη επένδυση, για άνεση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Πώς θα φορέσεις το δικό σου ζευγάρι Dunk;


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Λευκό
  • Στυλ: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

Έκπτωση 30

Το Dunk Low Retro συνδυάζει υλικά κορυφαίας ποιότητας και βελούδινη επένδυση, για άνεση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Πώς θα φορέσεις το δικό σου ζευγάρι Dunk;

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος αποκτά μαλακή υφή και ρετρό χαρακτήρα με τη χρήση.
  • Η ενδιάμεση σόλα από αφρό παρέχει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τον κλασικό κύκλο πίβοτ των μοντέλων μπάσκετ προσφέρει ανθεκτικότητα, πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Λευκό
  • Στυλ: II7078-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.7 αστέρια

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Ανδρικά παπούτσια Nike Dunk Low Retro SE

Nike Dunk Low Retro SE

Έκπτωση 30

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