Ανδρικά παπούτσια Nike Dunk Low Retro SE

Το Dunk Low Retro συνδυάζει υλικά κορυφαίας ποιότητας και βελούδινη επένδυση, για άνεση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Πώς θα φορέσεις το δικό σου ζευγάρι Dunk;

Εμφανιζόμενο χρώμα: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Λευκό

Στυλ: II7078-200