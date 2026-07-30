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Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision SE - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Ανδρικά παπούτσια

84,99 €
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Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Αυτή η έκδοση συνδυάζει υφάσματα με μοτίβο παραλλαγής και συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Στυλ: IV5722-200

Nike Court Vision SE

84,99 €

Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Αυτή η έκδοση συνδυάζει υφάσματα με μοτίβο παραλλαγής και συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Πλεονεκτήματα

  • Οι διατρήσεις στα δάχτυλα και στα πλάγια δημιουργούν κυκλοφορία του αέρα.
  • Επάνω μέρος από ύφασμα και συνθετικό δέρμα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επένδυση στο κολάρο
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Στυλ: IV5722-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision SE

Nike Court Vision SE

84,99 €

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