Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision SE

Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c
Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Αυτή η έκδοση συνδυάζει υφάσματα με μοτίβο παραλλαγής και συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.
Nike Court Vision SE
Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Αυτή η έκδοση συνδυάζει υφάσματα με μοτίβο παραλλαγής και συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c
Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Couldn't Pass these Up
Felicia964454489
I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!
Nike Court Vision SE