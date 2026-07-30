Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision SE

Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Αυτή η έκδοση συνδυάζει υφάσματα με μοτίβο παραλλαγής και συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Στυλ: IV5722-200