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Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low Suede - Phantom/Cream II

Nike Court Vision Low Suede

Ανδρικά παπούτσια

79,99 €
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Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει δέρμα και σουέντ με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Cream II
  • Στυλ: IO0461-001

Nike Court Vision Low Suede

79,99 €

Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει δέρμα και σουέντ με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα αποκτά ρετρό χαρακτήρα όσο το χρησιμοποιείς.
  • Οι διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων και στα πλάγια βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα.
  • Η σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ δίνει ανθεκτικότητα και πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Cream II
  • Στυλ: IO0461-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low Suede

    Nike Court Vision Low Suede

    79,99 €

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