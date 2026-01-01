Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low Suede

Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει δέρμα και σουέντ με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Cream II

Στυλ: IO0461-001