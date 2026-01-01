Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low Suede Premium

Το Nike Court Vision Low παντρεύει το δυναμικό στιλ που είχε το μπάσκετ κατά τη δεκαετία του '80 με τους γρήγορους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν το άθλημα σήμερα. Το απαλό επάνω μέρος από σουέντ παραπέμπει σε ρετρό sneaker μπάσκετ με μια πινελιά υψηλής ποιότητας, ενώ η κλασική σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ έχει χρησιμοποιηθεί σε εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Wheat/Flax/Wheat

Στυλ: IQ9749-700