Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low Suede Premium

Nike Court Vision Low Suede Premium
Ανδρικά παπούτσια
Το Nike Court Vision Low παντρεύει το δυναμικό στιλ που είχε το μπάσκετ κατά τη δεκαετία του '80 με τους γρήγορους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν το άθλημα σήμερα. Το απαλό επάνω μέρος από σουέντ παραπέμπει σε ρετρό sneaker μπάσκετ με μια πινελιά υψηλής ποιότητας, ενώ η κλασική σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ έχει χρησιμοποιηθεί σε εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Wheat/Flax/Wheat
- Στυλ: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
Το Nike Court Vision Low παντρεύει το δυναμικό στιλ που είχε το μπάσκετ κατά τη δεκαετία του '80 με τους γρήγορους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν το άθλημα σήμερα. Το απαλό επάνω μέρος από σουέντ παραπέμπει σε ρετρό sneaker μπάσκετ με μια πινελιά υψηλής ποιότητας, ενώ η κλασική σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ έχει χρησιμοποιηθεί σε εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.
Πλεονεκτήματα
- Επάνω μέρος από σουέντ που αποκτά υπέροχη μαλακή υφή με την πάροδο του χρόνου.
- Οι διατρήσεις στα δάχτυλα και τα πλάγια εξασφαλίζουν κυκλοφορία του αέρα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Γνήσιο δέρμα στο επάνω μέρος
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Wheat/Flax/Wheat
- Στυλ: IQ9749-700
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Court Vision Low Suede Premium