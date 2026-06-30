Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low

Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Silver Sage/Μαύρο

Στυλ: IM0459-104