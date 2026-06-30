Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low

Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.
Nike Court Vision Low
Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Beautiful
Abel871517591
Nice sneaker for every occasion. I love it
Altijd goed
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Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!
Nike Court Vision Low