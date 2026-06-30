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Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low - Summit White/Silver Sage/Μαύρο

Nike Court Vision Low

Ανδρικά παπούτσια

79,99 €
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Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Silver Sage/Μαύρο
  • Στυλ: IM0459-104

Nike Court Vision Low

79,99 €

Λατρεύεις το ρετρό στιλ μπάσκετ της δεκαετίας του '80; Τότε, δεν γίνεται να μην κολλήσεις με το Court Vision Low. Συνδυάζει συνθετικό δέρμα με σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ, για άνεση όλη μέρα, αντλώντας έμπνευση από ορισμένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από ύφασμα και συνθετικό δέρμα είναι ανθεκτικό και άνετο.
  • Οι διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων και στα πλάγια βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα.
  • Η σόλα μεγάλου πάχους από καουτσούκ έχει ραφή σε όλη την περίμετρο για εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Silver Sage/Μαύρο
  • Στυλ: IM0459-104

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Beautiful

    Abel871517591

    Nice sneaker for every occasion. I love it

  • Altijd goed

    johnbc563c7888a1942868d8abdb014886033

    Voor mij mijn 4 de keer Court, deze vind ik bijzonder mooi!

Ανδρικά παπούτσια Nike Court Vision Low

Nike Court Vision Low

79,99 €

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