Ανδρικά παπούτσια Nike Ava X

Το μοντέρνο look που αναζητάς με την άνεση που χρειάζεσαι για να νιώθεις σιγουριά σε κάθε βήμα. Το εξαιρετικά ανάλαφρο Ava X έχει λιτή, κομψή εμφάνιση που το καθιστά πρακτικό και εύκολο στη μεταφορά. Η απαλή αντικραδασμική προστασία και η στήριξη σε όλη την επιφάνεια προσφέρουν άνεση και σταθερότητα όπου κι αν βρίσκεσαι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Photon Dust/Μαύρο/Reflect Silver/Light Armory Blue

Στυλ: IX0352-025