Ανδρικά παπούτσια Nike Ava X

Nike Ava X
Ανδρικά παπούτσια
Το μοντέρνο look που αναζητάς με την άνεση που χρειάζεσαι για να νιώθεις σιγουριά σε κάθε βήμα. Το εξαιρετικά ανάλαφρο Ava X έχει λιτή, κομψή εμφάνιση που το καθιστά πρακτικό και εύκολο στη μεταφορά. Η απαλή αντικραδασμική προστασία και η στήριξη σε όλη την επιφάνεια προσφέρουν άνεση και σταθερότητα όπου κι αν βρίσκεσαι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Photon Dust/Μαύρο/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Στυλ: IX0352-025
Nike Ava X
Το μοντέρνο look που αναζητάς με την άνεση που χρειάζεσαι για να νιώθεις σιγουριά σε κάθε βήμα. Το εξαιρετικά ανάλαφρο Ava X έχει λιτή, κομψή εμφάνιση που το καθιστά πρακτικό και εύκολο στη μεταφορά. Η απαλή αντικραδασμική προστασία και η στήριξη σε όλη την επιφάνεια προσφέρουν άνεση και σταθερότητα όπου κι αν βρίσκεσαι.
Πλεονεκτήματα
- Το υφασμάτινο επάνω μέρος με λεπτομέρειες από συνθετικό δέρμα είναι ανθεκτικό, αεριζόμενο και άνετο.
- Η υποστηρικτική εφαρμογή παρέχει σταθερότητα στις κινήσεις σου όλη μέρα.
- Εξωτερική σόλα με ανάγλυφες εγκοπές σε περιοχές υψηλής τριβής για καλύτερο κράτημα και ανθεκτικότητα στη φθορά.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Photon Dust/Μαύρο/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Στυλ: IX0352-025
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Ava X