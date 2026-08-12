Ανδρικά παπούτσια Nike Ava Edge

Nike Ava Edge

149,99 €

Εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των σύγχρονων πόλεων, το Nike Ava Edge είναι φτιαγμένο για να διασχίζει την τσιμεντένια ζούγκλα. Συνδυάζει ένα εύκαμπτο αλλά προστατευτικό επάνω μέρος με αντικραδασμική προστασία υψηλών επιδόσεων και εξωτερική σόλα που κάνει εντύπωση. Η περιήγηση στην πόλη είναι από μόνη της ένα άθλημα, γι' αυτό προετοιμαστείτε με ένα παπούτσι που είναι στιλιστικά προηγμένο και σχεδιασμένο για άνεση.

Προστατευτικό πλέγμα

Ο συνδυασμός υφασμάτων και διχτυωτού υλικού δημιουργεί ένα προστατευτικό αλλά ευέλικτο επάνω μέρος. Ο δυναμικός σχεδιασμός του πλέγματος θυμίζει τα δίκτυα της πόλης.

Άφησε το στίγμα σου

Η εύκαμπτη και διάτρητη εξωτερική σόλα από καουτσούκ τυλίγεται γύρω από την ενδιάμεση σόλα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Επίσης, το αποτύπωμά του χαρίζει μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Εξαιρετική άνεση στο πέλμα

Η υπερμεγέθη ενδιάμεση σόλα είναι κατασκευασμένη με αφρό SCF υψηλών επιδόσεων για εξαιρετικά άνετη αντικραδασμική προστασία.