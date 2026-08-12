Ανδρικά παπούτσια Nike Ava Edge

Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των σύγχρονων πόλεων, το Nike Ava Edge είναι φτιαγμένο για να διασχίζει την τσιμεντένια ζούγκλα. Συνδυάζει ένα εύκαμπτο αλλά προστατευτικό επάνω μέρος με αντικραδασμική προστασία υψηλών επιδόσεων και εξωτερική σόλα που κάνει εντύπωση. Η περιήγηση στην πόλη είναι από μόνη της ένα άθλημα, γι' αυτό προετοιμαστείτε με ένα παπούτσι που είναι στιλιστικά προηγμένο και σχεδιασμένο για άνεση.
Nike Ava Edge
Εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των σύγχρονων πόλεων, το Nike Ava Edge είναι φτιαγμένο για να διασχίζει την τσιμεντένια ζούγκλα. Συνδυάζει ένα εύκαμπτο αλλά προστατευτικό επάνω μέρος με αντικραδασμική προστασία υψηλών επιδόσεων και εξωτερική σόλα που κάνει εντύπωση. Η περιήγηση στην πόλη είναι από μόνη της ένα άθλημα, γι' αυτό προετοιμαστείτε με ένα παπούτσι που είναι στιλιστικά προηγμένο και σχεδιασμένο για άνεση.
Ο συνδυασμός υφασμάτων και διχτυωτού υλικού δημιουργεί ένα προστατευτικό αλλά ευέλικτο επάνω μέρος. Ο δυναμικός σχεδιασμός του πλέγματος θυμίζει τα δίκτυα της πόλης.
Η εύκαμπτη και διάτρητη εξωτερική σόλα από καουτσούκ τυλίγεται γύρω από την ενδιάμεση σόλα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Επίσης, το αποτύπωμά του χαρίζει μια ξεχωριστή εμφάνιση.
Η υπερμεγέθη ενδιάμεση σόλα είναι κατασκευασμένη με αφρό SCF υψηλών επιδόσεων για εξαιρετικά άνετη αντικραδασμική προστασία.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Bling silver is shiny!
Erice15427a59e2d4fcdaa8b251b5aec1d17
Def appealing looking and def and upgrade. They put Nike symbols on side of tongue nobody will ever see which is a shame cmon!! I got half size up and I could of gotten normal Sz 11 tho it might be a snug fit if I do but there’s allot of room at the toes in these 11.5 , not quite as narrow as the Ava Rover, I just don’t want ankle slipping going on so I might return for 11 but the shoe is awesome after 15 min so far
remouze
Légères, très confortables, elles sont magnifiques
Nike Ava Edge
Συνδυάζοντας ανθεκτική κατασκευή στο εξωτερικό με άνεση παντού, το Ava Edge είναι για όσους κινούνται με ευκολία στην πόλη τους.
Το καουτσούκ υψηλής αντοχής στην τριβή αγκαλιάζει το πόδι σου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Ο αφρός υψηλών επιδόσεων παρέχει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.