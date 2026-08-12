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Ανδρικά παπούτσια Nike Ava Edge - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Μαύρο

Nike Ava Edge

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Μαύρο
Μαύρο/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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Εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των σύγχρονων πόλεων, το Nike Ava Edge είναι φτιαγμένο για να διασχίζει την τσιμεντένια ζούγκλα. Συνδυάζει ένα εύκαμπτο αλλά προστατευτικό επάνω μέρος με αντικραδασμική προστασία υψηλών επιδόσεων και εξωτερική σόλα που κάνει εντύπωση. Η περιήγηση στην πόλη είναι από μόνη της ένα άθλημα, γι' αυτό προετοιμαστείτε με ένα παπούτσι που είναι στιλιστικά προηγμένο και σχεδιασμένο για άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Μαύρο
  • Στυλ: IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

Εμπνευσμένο από τη γεωμετρία των σύγχρονων πόλεων, το Nike Ava Edge είναι φτιαγμένο για να διασχίζει την τσιμεντένια ζούγκλα. Συνδυάζει ένα εύκαμπτο αλλά προστατευτικό επάνω μέρος με αντικραδασμική προστασία υψηλών επιδόσεων και εξωτερική σόλα που κάνει εντύπωση. Η περιήγηση στην πόλη είναι από μόνη της ένα άθλημα, γι' αυτό προετοιμαστείτε με ένα παπούτσι που είναι στιλιστικά προηγμένο και σχεδιασμένο για άνεση.

Προστατευτικό πλέγμα

Ο συνδυασμός υφασμάτων και διχτυωτού υλικού δημιουργεί ένα προστατευτικό αλλά ευέλικτο επάνω μέρος. Ο δυναμικός σχεδιασμός του πλέγματος θυμίζει τα δίκτυα της πόλης.

Άφησε το στίγμα σου

Η εύκαμπτη και διάτρητη εξωτερική σόλα από καουτσούκ τυλίγεται γύρω από την ενδιάμεση σόλα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Επίσης, το αποτύπωμά του χαρίζει μια ξεχωριστή εμφάνιση.

Εξαιρετική άνεση στο πέλμα

Η υπερμεγέθη ενδιάμεση σόλα είναι κατασκευασμένη με αφρό SCF υψηλών επιδόσεων για εξαιρετικά άνετη αντικραδασμική προστασία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Χαμηλό κολάρο
  • Κλασικά κορδόνια
  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Μαύρο
  • Στυλ: IM1973-003

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (30)

4.5 αστέρια

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

  • Bling silver is shiny!

    Erice15427a59e2d4fcdaa8b251b5aec1d17

    Def appealing looking and def and upgrade. They put Nike symbols on side of tongue nobody will ever see which is a shame cmon!! I got half size up and I could of gotten normal Sz 11 tho it might be a snug fit if I do but there’s allot of room at the toes in these 11.5 , not quite as narrow as the Ava Rover, I just don’t want ankle slipping going on so I might return for 11 but the shoe is awesome after 15 min so far

  • remouze

    Légères, très confortables, elles sont magnifiques

Ανδρικά παπούτσια Nike Ava Edge

Nike Ava Edge

149,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 4

Προστασία με καθημερινό στιλ.

Συνδυάζοντας ανθεκτική κατασκευή στο εξωτερικό με άνεση παντού, το Ava Edge είναι για όσους κινούνται με ευκολία στην πόλη τους.

Προστατευτικό κέλυφος

Το καουτσούκ υψηλής αντοχής στην τριβή αγκαλιάζει το πόδι σου για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Αίσθηση υψηλής απόκρισης

Ο αφρός υψηλών επιδόσεων παρέχει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.