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Ανδρικά παπούτσια Nike Astrograbber - Light Silver/Phantom/Μαύρο/Sail

Nike Astrograbber

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
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Κάνοντας το ντεμπούτο του αμέσως μετά το Waffle Trainer της Nike, το πρωτοποριακό Astrograbber σχεδιάστηκε για πρόσφυση στον χλοοτάπητα των γηπέδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Silver/Phantom/Μαύρο/Sail
  • Στυλ: IH2341-001

Nike Astrograbber

129,99 €

Κάνοντας το ντεμπούτο του αμέσως μετά το Waffle Trainer της Nike, το πρωτοποριακό Astrograbber σχεδιάστηκε για πρόσφυση στον χλοοτάπητα των γηπέδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα αποκτά μαλακή υφή και ρετρό χαρακτήρα με τη χρήση.
  • Η αντικραδασμική προστασία Air Zoom εξασφαλίζει αίσθηση υψηλής απόκρισης κατά το ανασήκωμα του ποδιού από το έδαφος.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με waffle μοτίβο συνδυάζει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Silver/Phantom/Μαύρο/Sail
  • Στυλ: IH2341-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (5)

3 αστέρια

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Ανδρικά παπούτσια Nike Astrograbber

Nike Astrograbber

129,99 €

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