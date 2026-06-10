Ανδρικά παπούτσια Nike Astrograbber

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Κάνοντας το ντεμπούτο του αμέσως μετά το Waffle Trainer της Nike, το πρωτοποριακό Astrograbber σχεδιάστηκε για πρόσφυση στον χλοοτάπητα των γηπέδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.
Nike Astrograbber
Κάνοντας το ντεμπούτο του αμέσως μετά το Waffle Trainer της Nike, το πρωτοποριακό Astrograbber σχεδιάστηκε για πρόσφυση στον χλοοτάπητα των γηπέδων αμερικανικού ποδοσφαίρου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3 αστέρια
Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Grip en stijlvol
MartijnK880754270
Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Nike Astrograbber