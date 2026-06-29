Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5 Premium

Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Anthracite

Στυλ: IM4656-001