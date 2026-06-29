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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5 Premium - Μαύρο/Μαύρο/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Ανδρικά παπούτσια

179,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Anthracite
Λευκό/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Anthracite
  • Στυλ: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος συνδυάζει υφάσματα και συνθετικό δέρμα για κυκλοφορία του αέρα και ανθεκτικότητα.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από συνθετικό δέρμα
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Anthracite
  • Στυλ: IM4656-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

4.5 αστέρια

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5 Premium

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

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