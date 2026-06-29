Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5 Premium

Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Scarpe
RobertoD390483154
Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate
Nike Air Max TL 2.5 Premium