Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5

Wunderschön und bequem
maryam24550477
Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.
Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.
Nike Air Max TL 2.5
Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Wunderschön und bequem
maryam24550477
Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.
Style and Comfort
Pbrad
They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.
Top
MandyM447821681
Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼
Nike Air Max TL 2.5