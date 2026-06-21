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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5 - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Μαύρο/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Ανδρικά παπούτσια

179,99 €
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Μαύρο/Wolf Grey
Smoke Grey/Μαύρο/Dark Smoke Grey/Tough Red
Μαύρο/Μαύρο/Metallic Silver/Μαύρο
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Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Μαύρο/Wolf Grey
  • Στυλ: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

Το Air Max TL 2.5 επαναφέρει ένα αγαπημένο μοντέλο από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και, μαζί με αυτό, την εμβληματική κυματιστή αισθητική Air Max. Τα αέρινα υφάσματα συνδυάζονται με το λείο συνθετικό δέρμα για κομψό φινίρισμα, ενώ η αντικραδασμική προστασία Max Air σε όλο το μήκος χαρίζει ελαστική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος συνδυάζει υφάσματα και συνθετικό δέρμα για κυκλοφορία του αέρα και ανθεκτικότητα.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Μαύρο/Wolf Grey
  • Στυλ: IO3037-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (84)

4.8 αστέρια

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max TL 2.5

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

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