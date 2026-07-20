Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus VII

Αυτή η εκδοχή του Plus παίρνει ένα στιλ της δεκαετίας του 1990 και το εμπλουτίζει με την ενέργεια του κυβερνοχώρου της δεκαετίας του 2000. Το 7 αντικαθιστά το κλασικό περίγραμμα του αρχικού μοντέλου με μια επικάλυψη με κουκκίδες στο επάνω μέρος. Τα σχέδια με σκορπιούς στη γλώσσα έχουν επιπλέον ένταση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Chrome

Στυλ: IQ9429-001