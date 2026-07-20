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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus VII - Μαύρο/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Ανδρικά παπούτσια

199,99 €
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Αυτή η εκδοχή του Plus παίρνει ένα στιλ της δεκαετίας του 1990 και το εμπλουτίζει με την ενέργεια του κυβερνοχώρου της δεκαετίας του 2000. Το 7 αντικαθιστά το κλασικό περίγραμμα του αρχικού μοντέλου με μια επικάλυψη με κουκκίδες στο επάνω μέρος. Τα σχέδια με σκορπιούς στη γλώσσα έχουν επιπλέον ένταση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Chrome
  • Στυλ: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

Αυτή η εκδοχή του Plus παίρνει ένα στιλ της δεκαετίας του 1990 και το εμπλουτίζει με την ενέργεια του κυβερνοχώρου της δεκαετίας του 2000. Το 7 αντικαθιστά το κλασικό περίγραμμα του αρχικού μοντέλου με μια επικάλυψη με κουκκίδες στο επάνω μέρος. Τα σχέδια με σκορπιούς στη γλώσσα έχουν επιπλέον ένταση.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό με λεπτομέρειες από συνθετικό δέρμα είναι ανθεκτικό και αεριζόμενο.
  • Η καμάρα στο μέσο του πέλματος χαρίζει αίσθηση στήριξης.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Chrome
  • Στυλ: IQ9429-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus VII

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

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