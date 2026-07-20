Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus VII

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Αυτή η εκδοχή του Plus παίρνει ένα στιλ της δεκαετίας του 1990 και το εμπλουτίζει με την ενέργεια του κυβερνοχώρου της δεκαετίας του 2000. Το 7 αντικαθιστά το κλασικό περίγραμμα του αρχικού μοντέλου με μια επικάλυψη με κουκκίδες στο επάνω μέρος. Τα σχέδια με σκορπιούς στη γλώσσα έχουν επιπλέον ένταση.
Nike Air Max Plus VII
Αυτή η εκδοχή του Plus παίρνει ένα στιλ της δεκαετίας του 1990 και το εμπλουτίζει με την ενέργεια του κυβερνοχώρου της δεκαετίας του 2000. Το 7 αντικαθιστά το κλασικό περίγραμμα του αρχικού μοντέλου με μια επικάλυψη με κουκκίδες στο επάνω μέρος. Τα σχέδια με σκορπιούς στη γλώσσα έχουν επιπλέον ένταση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII