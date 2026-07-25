Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Αυτός ο κομψός χρωματικός συνδυασμός έχει επιπλέον ένταση με σχέδια σκορπιού στη γλώσσα. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το στιλ σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Chrome/Gamma Blue

Στυλ: IM9624-001