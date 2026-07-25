Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Αυτός ο κομψός χρωματικός συνδυασμός έχει επιπλέον ένταση με σχέδια σκορπιού στη γλώσσα. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το στιλ σου.
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"
Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Αυτός ο κομψός χρωματικός συνδυασμός έχει επιπλέον ένταση με σχέδια σκορπιού στη γλώσσα. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το στιλ σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
3 αστέρια
AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
DAVIDM28103237
Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas
Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"