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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" - Μαύρο/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Ανδρικά παπούτσια

189,99 €
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Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Αυτός ο κομψός χρωματικός συνδυασμός έχει επιπλέον ένταση με σχέδια σκορπιού στη γλώσσα. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το στιλ σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Chrome/Gamma Blue
  • Στυλ: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Αυτός ο κομψός χρωματικός συνδυασμός έχει επιπλέον ένταση με σχέδια σκορπιού στη γλώσσα. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το στιλ σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από ύφασμα με λεπτομέρειες από συνθετικό δέρμα είναι ανθεκτικό και αεριζόμενο.
  • Η καμάρα στο μέσο του πέλματος χαρίζει αίσθηση στήριξης.
  • Μονάδες Nike Air για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Chrome/Gamma Blue
  • Στυλ: IM9624-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

3 αστέρια

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

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