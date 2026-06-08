Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus OG Premium

Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το Air Max Plus. Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά χρώματα Le Tricolore με αποχρώσεις μέντας και χαλκού ως ωδή στην πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας, αυτή η έκδοση προσδίδει μια διακριτική ενέργεια "Allez les Bleus!" στο εμβληματικό αθλητικό παπούτσι. Το περίβλημα πάνω από το συνθετικό δέρμα και τα υφάσματα χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία Air Max σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.
Nike Air Max Plus OG Premium
Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το Air Max Plus. Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά χρώματα Le Tricolore με αποχρώσεις μέντας και χαλκού ως ωδή στην πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας, αυτή η έκδοση προσδίδει μια διακριτική ενέργεια "Allez les Bleus!" στο εμβληματικό αθλητικό παπούτσι. Το περίβλημα πάνω από το συνθετικό δέρμα και τα υφάσματα χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία Air Max σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
1 αστέρι
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium