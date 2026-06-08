Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus OG Premium

Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το Air Max Plus. Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά χρώματα Le Tricolore με αποχρώσεις μέντας και χαλκού ως ωδή στην πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας, αυτή η έκδοση προσδίδει μια διακριτική ενέργεια "Allez les Bleus!" στο εμβληματικό αθλητικό παπούτσι. Το περίβλημα πάνω από το συνθετικό δέρμα και τα υφάσματα χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία Air Max σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Monarch/Μαύρο

Στυλ: IQ0168-900