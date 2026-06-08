 
εικόνα 1 από 8
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus OG Premium - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Monarch/Μαύρο

Nike Air Max Plus OG Premium

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Monarch/Μαύρο
Λευκό/Μαύρο/Blue Crystal
Σχεδίασε το δικό σου προϊόν με το Nike By You
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το Air Max Plus. Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά χρώματα Le Tricolore με αποχρώσεις μέντας και χαλκού ως ωδή στην πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας, αυτή η έκδοση προσδίδει μια διακριτική ενέργεια "Allez les Bleus!" στο εμβληματικό αθλητικό παπούτσι. Το περίβλημα πάνω από το συνθετικό δέρμα και τα υφάσματα χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία Air Max σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Monarch/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

Έκπτωση 30

Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το Air Max Plus. Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά χρώματα Le Tricolore με αποχρώσεις μέντας και χαλκού ως ωδή στην πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας, αυτή η έκδοση προσδίδει μια διακριτική ενέργεια "Allez les Bleus!" στο εμβληματικό αθλητικό παπούτσι. Το περίβλημα πάνω από το συνθετικό δέρμα και τα υφάσματα χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία Air Max σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η καμάρα στο μέσο του πέλματος χαρίζει αίσθηση στήριξης.
  • Μονάδες Nike Air για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Monarch/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0168-900

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • Cheaply Made Shoe

    Ned449d8b33aa324962808f8c66a1d63980

    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus OG Premium

Nike Air Max Plus OG Premium

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 9