Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus

Nike Air Max Plus
Ανδρικά παπούτσια
Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IX0385-001
Nike Air Max Plus
Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό με λεπτομέρειες από συνθετικό δέρμα είναι ανθεκτικό και αεριζόμενο.
- Η καμάρα στο μέσο του πέλματος χαρίζει αίσθηση στήριξης.
- Μονάδες Nike Air για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Crimson/Μαύρο/Μαύρο
- Στυλ: IX0385-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Air Max Plus.
Nike Air Max Plus