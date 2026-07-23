Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus

Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Pink Foam/Λευκό

Στυλ: IU7540-001