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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus - Μαύρο/Anthracite/Pink Foam/Λευκό

Nike Air Max Plus

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
Μαύρο/Anthracite/Pink Foam/Λευκό
Λευκό/Pearl Grey/Μαύρο/Neon Yellow
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Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Pink Foam/Λευκό
  • Στυλ: IU7540-001

Nike Air Max Plus

Έκπτωση 30

Δείξε τη δυναμική πλευρά του εαυτού σου με το Air Max Plus. Το εμβληματικό κέλυφος χαρίζει εντυπωσιακό στιλ σε κάθε σου εμφάνιση, ενώ το αέρινο διχτυωτό υλικό προσφέρει δροσερή αίσθηση. Επιπλέον, η ορατή αντικραδασμική προστασία σε βοηθά να αναδείξεις με άνεση το ασυμβίβαστο στιλ σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από διχτυωτό υλικό με λεπτομέρειες από συνθετικό δέρμα είναι ανθεκτικό και αεριζόμενο.
  • Η καμάρα στο μέσο του πέλματος χαρίζει αίσθηση στήριξης.
  • Μονάδες Nike Air για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Pink Foam/Λευκό
  • Στυλ: IU7540-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (11)

4.7 αστέρια

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus

Nike Air Max Plus

Έκπτωση 30

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