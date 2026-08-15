Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus 3

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Αυτό το Air Max Plus 3 τιμά την κληρονομιά του, με διακριτικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα προηγούμενα μοντέλα. Η αντικραδασμική προστασία από αφρό και οι μονάδες Max Air προσθέτουν αξιόπιστη αναπήδηση και άνεση σε κάθε σου βήμα. Οι φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και οι κομψές λεπτομέρειες φέρνουν αυτά τα παπούτσια στο σήμερα με εντυπωσιακό στιλ.

Πλεονεκτήματα Το συνθετικό δέρμα και το αέρινο διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος εξασφαλίζουν κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτικότητα και στήριξη.

Οι μονάδες Max Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος σχεδιάστηκαν αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων και προσφέρουν ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.

Οι κομψές πλαστικές πινελιές στην περιοχή των δαχτύλων χαρίζουν λάμψη και ανθεκτικότητα στην εμφάνισή σου.

Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey

Στυλ: IF6319-001