 
εικόνα 1 από 8
Υψηλή βαθμολογία
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus 3 - Μαύρο/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Ανδρικά παπούτσια

189,99 €
Μαύρο/Smoke Grey
Λευκό/Vast Grey/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Αυτό το Air Max Plus 3 τιμά την κληρονομιά του, με διακριτικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα προηγούμενα μοντέλα. Η αντικραδασμική προστασία από αφρό και οι μονάδες Max Air προσθέτουν αξιόπιστη αναπήδηση και άνεση σε κάθε σου βήμα. Οι φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και οι κομψές λεπτομέρειες φέρνουν αυτά τα παπούτσια στο σήμερα με εντυπωσιακό στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey
  • Στυλ: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Αυτό το Air Max Plus 3 τιμά την κληρονομιά του, με διακριτικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα προηγούμενα μοντέλα. Η αντικραδασμική προστασία από αφρό και οι μονάδες Max Air προσθέτουν αξιόπιστη αναπήδηση και άνεση σε κάθε σου βήμα. Οι φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και οι κομψές λεπτομέρειες φέρνουν αυτά τα παπούτσια στο σήμερα με εντυπωσιακό στιλ.

Πλεονεκτήματα

  • Το συνθετικό δέρμα και το αέρινο διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος εξασφαλίζουν κυκλοφορία του αέρα, ανθεκτικότητα και στήριξη.
  • Οι μονάδες Max Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος σχεδιάστηκαν αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων και προσφέρουν ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Οι κομψές πλαστικές πινελιές στην περιοχή των δαχτύλων χαρίζουν λάμψη και ανθεκτικότητα στην εμφάνισή σου.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey
  • Στυλ: IF6319-001

Η καταγωγή του Nike Air Max

Η επαναστατική τεχνολογία της μονάδας Air άρχισε να χρησιμοποιείται στα παπούτσια Nike το 1978. Το 1987, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Air Max 1 με τεχνολογία ορατής μονάδας Air στη φτέρνα, επιτρέποντας στους θαυμαστές του μοντέλου όχι μόνο να αισθάνονται αλλά και να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία της μονάδας Air. Από τότε, τα παπούτσια Air Max των επόμενων γενιών σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία σε αθλητές και συλλέκτες, χάρη στους εκπληκτικούς συνδυασμούς χρωμάτων και την αξιόπιστη, ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (80)

4.6 αστέρια

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus 3

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 10