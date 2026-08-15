Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Plus 3

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Αυτό το Air Max Plus 3 τιμά την κληρονομιά του, με διακριτικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα προηγούμενα μοντέλα. Η αντικραδασμική προστασία από αφρό και οι μονάδες Max Air προσθέτουν αξιόπιστη αναπήδηση και άνεση σε κάθε σου βήμα. Οι φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και οι κομψές λεπτομέρειες φέρνουν αυτά τα παπούτσια στο σήμερα με εντυπωσιακό στιλ.
Nike Air Max Plus 3
Αυτό το Air Max Plus 3 τιμά την κληρονομιά του, με διακριτικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν στα προηγούμενα μοντέλα. Η αντικραδασμική προστασία από αφρό και οι μονάδες Max Air προσθέτουν αξιόπιστη αναπήδηση και άνεση σε κάθε σου βήμα. Οι φουτουριστικές σχεδιαστικές γραμμές και οι κομψές λεπτομέρειες φέρνουν αυτά τα παπούτσια στο σήμερα με εντυπωσιακό στιλ.
Η επαναστατική τεχνολογία της μονάδας Air άρχισε να χρησιμοποιείται στα παπούτσια Nike το 1978. Το 1987, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Air Max 1 με τεχνολογία ορατής μονάδας Air στη φτέρνα, επιτρέποντας στους θαυμαστές του μοντέλου όχι μόνο να αισθάνονται αλλά και να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία της μονάδας Air. Από τότε, τα παπούτσια Air Max των επόμενων γενιών σημείωσαν εξαιρετική επιτυχία σε αθλητές και συλλέκτες, χάρη στους εκπληκτικούς συνδυασμούς χρωμάτων και την αξιόπιστη, ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3