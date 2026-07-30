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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K - Μαύρο/Μαύρο/Anthracite/Μαύρο

Nike Air Max Moto 2K

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
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Το γνώριμο Air Max Moto επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Το επάνω μέρος από ripstop ύφασμα και τα κορδόνια με κούμπωμα συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και τη μονάδα Max Air στη φτέρνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Το γνώριμο Air Max Moto επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Το επάνω μέρος από ripstop ύφασμα και τα κορδόνια με κούμπωμα συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και τη μονάδα Max Air στη φτέρνα.

Πλεονεκτήματα

  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Το επάνω μέρος από ripstop ύφασμα και συνθετικό δέρμα είναι αεριζόμενο και ανθεκτικό.
  • Ο ευρύχωρος χώρος για τα δάχτυλα προσφέρει άνεση, ενώ διατηρεί την κομψή του εμφάνιση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IR0072-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.7 αστέρια

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

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