Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Το γνώριμο Air Max Moto επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Το επάνω μέρος από ripstop ύφασμα και τα κορδόνια με κούμπωμα συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και τη μονάδα Max Air στη φτέρνα.
Nike Air Max Moto 2K
Το γνώριμο Air Max Moto επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Το επάνω μέρος από ripstop ύφασμα και τα κορδόνια με κούμπωμα συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και τη μονάδα Max Air στη φτέρνα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Incredible shoes but size up one whole size.
BrandonD711548387
Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.
RollandC820324734
Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.
Nike Air Max Moto 2K