Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

Το γνώριμο Air Max Moto επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Το επάνω μέρος από ripstop ύφασμα και τα κορδόνια με κούμπωμα συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και τη μονάδα Max Air στη φτέρνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Anthracite/Μαύρο

Στυλ: IR0072-002