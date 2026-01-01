Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

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Nike Air Max Moto 2K
Ανδρικά παπούτσια
139,99 €
Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Στυλ: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €
Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος συνδυάζει δέρμα και υφάσματα για πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
- Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Στυλ: IV5759-094
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Max Moto 2K
139,99 €