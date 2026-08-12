Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.
Nike Air Max Moto 2K
Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
AnjaF388205822
Alles top, Passform gut und schaut gut aus
Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!
NATALIA82085074
* Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes
Nike Air Max Moto 2K