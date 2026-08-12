Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Metallic Silver/Photon Dust/Μαύρο

Στυλ: IO9279-100