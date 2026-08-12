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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K - Λευκό/Metallic Silver/Photon Dust/Μαύρο

Nike Air Max Moto 2K

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
Λευκό/Metallic Silver/Photon Dust/Μαύρο
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/Λευκό
Μαύρο/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Λευκό/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
Λευκό/Light Armory Blue/Metallic Silver/Μαύρο
Λευκό/Μαύρο/Wolf Grey/Metallic Silver
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Metallic Silver/Light Smoke Grey/Anthracite
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Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Metallic Silver/Photon Dust/Μαύρο
  • Στυλ: IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι μεταλλιζέ πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.

Πλεονεκτήματα

  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η ενδιάμεση σόλα από αφρό δίνει αποτελεσματική αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ έχει ανθεκτικότητα και κράτημα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Metallic Silver/Photon Dust/Μαύρο
  • Στυλ: IO9279-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (27)

4.3 αστέρια

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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