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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K - Μαύρο/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
Μαύρο/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Λευκό
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Λευκό
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι ανακλαστικές πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Off Noir/Anthracite
  • Στυλ: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι ανακλαστικές πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος συνδυάζει δέρμα και υφάσματα για πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Off Noir/Anthracite
  • Στυλ: IQ4924-006

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (16)

4.5 αστέρια

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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