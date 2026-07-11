Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max Moto 2K

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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι ανακλαστικές πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.
Nike Air Max Moto 2K
Το γνώριμο Air Max Moto 2K επιστρέφει με ανανεωμένη εμφάνιση για να σε ακολουθήσει παντού. Οι ανακλαστικές πινελιές συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες με έμπνευση από τις υψηλές επιδόσεις και την αντικραδασμική προστασία Max Air.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K