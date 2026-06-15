Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Μέγεθος. Εντυπωσιακό στιλ. Αναπήδηση. Η έκδοση "Big Bubble" του '95 διατηρεί τη σχεδίαση του αρχικού μοντέλου, ενώ το επάνω μέρος συνδυάζει κυματιστές στρώσεις συνθετικού δέρματος και αέρινου διχτυωτού υλικού. Απογείωσε το στιλ σου με τον αέρα της τεχνολογίας Air.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Στυλ: IM9605-200