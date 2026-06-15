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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Ανδρικά παπούτσια

189,99 €
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Μέγεθος. Εντυπωσιακό στιλ. Αναπήδηση. Η έκδοση "Big Bubble" του '95 διατηρεί τη σχεδίαση του αρχικού μοντέλου, ενώ το επάνω μέρος συνδυάζει κυματιστές στρώσεις συνθετικού δέρματος και αέρινου διχτυωτού υλικού. Απογείωσε το στιλ σου με τον αέρα της τεχνολογίας Air.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Στυλ: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Μέγεθος. Εντυπωσιακό στιλ. Αναπήδηση. Η έκδοση "Big Bubble" του '95 διατηρεί τη σχεδίαση του αρχικού μοντέλου, ενώ το επάνω μέρος συνδυάζει κυματιστές στρώσεις συνθετικού δέρματος και αέρινου διχτυωτού υλικού. Απογείωσε το στιλ σου με τον αέρα της τεχνολογίας Air.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος συνδυάζει συνθετικό δέρμα με αέρινα υφάσματα για πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
  • Η ορατή μονάδα Max Air προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στην ενδιάμεση/εξωτερική σόλα παρέχουν ελευθερία κινήσεων.
  • Αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία, η ενδιάμεση/εξωτερική σόλα αντιπροσωπεύει τη σπονδυλική στήλη, ενώ οι φάσες στο επάνω μέρος συμβολίζουν τους μύες και τα κορδόνια είναι τα πλευρά του παπουτσιού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Στυλ: IM9605-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • HulkL723952374

    Fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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