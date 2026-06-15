Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

HulkL723952374
Fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Μέγεθος. Εντυπωσιακό στιλ. Αναπήδηση. Η έκδοση "Big Bubble" του '95 διατηρεί τη σχεδίαση του αρχικού μοντέλου, ενώ το επάνω μέρος συνδυάζει κυματιστές στρώσεις συνθετικού δέρματος και αέρινου διχτυωτού υλικού. Απογείωσε το στιλ σου με τον αέρα της τεχνολογίας Air.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Μέγεθος. Εντυπωσιακό στιλ. Αναπήδηση. Η έκδοση "Big Bubble" του '95 διατηρεί τη σχεδίαση του αρχικού μοντέλου, ενώ το επάνω μέρος συνδυάζει κυματιστές στρώσεις συνθετικού δέρματος και αέρινου διχτυωτού υλικού. Απογείωσε το στιλ σου με τον αέρα της τεχνολογίας Air.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
HulkL723952374
Fire 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Nike Air Max 95 Big Bubble