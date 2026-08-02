Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου με σκορπιό προσθέτουν επιπλέον ένταση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Στυλ: IM4691-001