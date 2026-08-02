Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου με σκορπιό προσθέτουν επιπλέον ένταση.
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"
Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου με σκορπιό προσθέτουν επιπλέον ένταση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
JanelleM274394228
I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!
mikey870230369
Really nice design and fits nicely
Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"