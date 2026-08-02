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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion" - Μαύρο/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Ανδρικά παπούτσια

189,99 €
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Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου με σκορπιό προσθέτουν επιπλέον ένταση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Στυλ: IM4691-001

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

189,99 €

Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου με σκορπιό προσθέτουν επιπλέον ένταση.

Πλεονεκτήματα

  • Αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία, η ενδιάμεση/εξωτερική σόλα αντιπροσωπεύει τη σπονδυλική στήλη, οι φάσες στο επάνω μέρος συμβολίζουν τους μύες και τα κορδόνια είναι τα πλευρά του παπουτσιού.
  • Το ύφασμα και το δέρμα δίνουν πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
  • Η ορατή μονάδα Max Air προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στην ενδιάμεση/εξωτερική σόλα παρέχουν ελευθερία κινήσεων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Metallic Silver/Chrome
  • Στυλ: IM4691-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • JanelleM274394228

    I love the color! The all black and the hints of the bright turquoise blue really brings the shore out!

  • mikey870230369

    Really nice design and fits nicely

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

Nike Air Max 95 Big Bubble "Scorpion"

189,99 €

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