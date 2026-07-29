Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466
Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti
Το Air Max 95 είναι εμπνευσμένο από το ανθρώπινο σώμα και την αισθητική του στίβου από τη δεκαετία του '90. Συνδυάζει απίστευτα άνετη εφαρμογή με στιλ που αποπνέει την αίσθηση της ταχύτητας. Οι κυματιστές πλαϊνές φάσες χαρίζουν φυσική κίνηση σε κάθε σύνολο, ενώ η ορατή αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος δίνει άνεση υψηλών επιδόσεων.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Το Air Max 95 είναι εμπνευσμένο από το ανθρώπινο σώμα και την αισθητική του στίβου από τη δεκαετία του '90. Συνδυάζει απίστευτα άνετη εφαρμογή με στιλ που αποπνέει την αίσθηση της ταχύτητας. Οι κυματιστές πλαϊνές φάσες χαρίζουν φυσική κίνηση σε κάθε σύνολο, ενώ η ορατή αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος δίνει άνεση υψηλών επιδόσεων.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466
Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti
Jason202131435
Incroyable cette paire de chaussures je recommande
Size up
Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816
I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable
Nike Air Max 95 Big Bubble