Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Το Air Max 95 είναι εμπνευσμένο από το ανθρώπινο σώμα και την αισθητική του στίβου από τη δεκαετία του '90. Συνδυάζει απίστευτα άνετη εφαρμογή με στιλ που αποπνέει την αίσθηση της ταχύτητας. Οι κυματιστές πλαϊνές φάσες χαρίζουν φυσική κίνηση σε κάθε σύνολο, ενώ η ορατή αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος δίνει άνεση υψηλών επιδόσεων.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Pure Platinum/Λευκό

Στυλ: HM8755-100