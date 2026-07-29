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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble - Λευκό/Λευκό/Pure Platinum/Λευκό

Nike Air Max 95 Big Bubble

Ανδρικά παπούτσια

189,99 €
Λευκό/Λευκό/Pure Platinum/Λευκό
Μαύρο/Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
Wolf Grey/Wolf Grey/Anthracite/Wolf Grey
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Το Air Max 95 είναι εμπνευσμένο από το ανθρώπινο σώμα και την αισθητική του στίβου από τη δεκαετία του '90. Συνδυάζει απίστευτα άνετη εφαρμογή με στιλ που αποπνέει την αίσθηση της ταχύτητας. Οι κυματιστές πλαϊνές φάσες χαρίζουν φυσική κίνηση σε κάθε σύνολο, ενώ η ορατή αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος δίνει άνεση υψηλών επιδόσεων.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Pure Platinum/Λευκό
  • Στυλ: HM8755-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Το Air Max 95 είναι εμπνευσμένο από το ανθρώπινο σώμα και την αισθητική του στίβου από τη δεκαετία του '90. Συνδυάζει απίστευτα άνετη εφαρμογή με στιλ που αποπνέει την αίσθηση της ταχύτητας. Οι κυματιστές πλαϊνές φάσες χαρίζουν φυσική κίνηση σε κάθε σύνολο, ενώ η ορατή αντικραδασμική προστασία στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος δίνει άνεση υψηλών επιδόσεων.

Οφέλη

  • Το επάνω μέρος συνδυάζει γνήσιο και συνθετικό δέρμα με αέρινα υφάσματα για πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
  • Η ορατή μονάδα Max Air προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στην ενδιάμεση/εξωτερική σόλα παρέχουν ελευθερία κινήσεων.
  • Αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία, η ενδιάμεση/εξωτερική σόλα αντιπροσωπεύει τη σπονδυλική στήλη, οι φάσες στο επάνω μέρος συμβολίζουν τους μύες και τα κορδόνια είναι τα πλευρά του παπουτσιού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Pure Platinum/Λευκό
  • Στυλ: HM8755-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (69)

4.6 αστέρια

  • Ivanabd280529b8ff4a658d349c00fefa1466

    Regalo per 18 anni apprezzato, il prodotto corrisponde alla foto, misura bene ordine online arrivato con i tempi previsti

  • Jason202131435

    Incroyable cette paire de chaussures je recommande

  • Size up

    Jerome3d34569e87074e059622957bf046c816

    I purchased an 11 1/2 a year ago and it actually was hurting my feet so I wind up moving to a 12 and they are so comfortable

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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