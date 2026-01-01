Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση διαθέτει αέρινο διχτυωτό υλικό και denim ντεγκραντέ στο επάνω μέρος, το οποίο όσο φθείρεται αποκτά περισσότερη ρετρό γοητεία. Η ορατή αντικραδασμική προστασία κάτω από το πόδι προσφέρει κορυφαία άνεση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue

Στυλ: IX0347-451