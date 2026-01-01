Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble
Ανδρικά παπούτσια
Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση διαθέτει αέρινο διχτυωτό υλικό και denim ντεγκραντέ στο επάνω μέρος, το οποίο όσο φθείρεται αποκτά περισσότερη ρετρό γοητεία. Η ορατή αντικραδασμική προστασία κάτω από το πόδι προσφέρει κορυφαία άνεση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Στυλ: IX0347-451
Nike Air Max 95 Big Bubble
Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση διαθέτει αέρινο διχτυωτό υλικό και denim ντεγκραντέ στο επάνω μέρος, το οποίο όσο φθείρεται αποκτά περισσότερη ρετρό γοητεία. Η ορατή αντικραδασμική προστασία κάτω από το πόδι προσφέρει κορυφαία άνεση.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από denim με λεπτομέρειες από συνθετικό δέρμα έχει πολυεπίπεδη εμφάνιση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
- Η ορατή μονάδα Max Air προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στην ενδιάμεση/εξωτερική σόλα παρέχουν ελευθερία κινήσεων.
- Αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία, η ενδιάμεση/εξωτερική σόλα αντιπροσωπεύει τη σπονδυλική στήλη, οι φάσες στο επάνω μέρος συμβολίζουν τους μύες και τα κορδόνια είναι τα πλευρά του παπουτσιού.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Στυλ: IX0347-451
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike Air Max 95 Big Bubble.
Nike Air Max 95 Big Bubble