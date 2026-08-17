Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

IOANNISK860606477
Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes
Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση.
Nike Air Max 95 Big Bubble
Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
IOANNISK860606477
Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes
Crisan358224612
Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.
Ottime
Rudi375829912
Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.
Nike Air Max 95 Big Bubble