triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 10
Υψηλή βαθμολογία
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble - Μαύρο/Pure Platinum/Wolf Grey/Λευκό

Nike Air Max 95 Big Bubble

Ανδρικά παπούτσια

189,99 €
Μαύρο/Pure Platinum/Wolf Grey/Λευκό
Smoke Grey/Anthracite/Μαύρο/Racer Blue
Λευκό/Μαύρο/Reflect Silver/Royal Blue
Μαύρο/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Μαύρο/Metallic Silver/Cool Grey/Λευκό
Μαύρο/Anthracite/Dark Smoke Grey/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Wolf Grey/Λευκό
  • Στυλ: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση.

Πλεονεκτήματα

  • Αντλώντας έμπνευση από την ανθρώπινη ανατομία, η ενδιάμεση/εξωτερική σόλα αντιπροσωπεύει τη σπονδυλική στήλη, οι φάσες στο επάνω μέρος συμβολίζουν τους μύες και τα κορδόνια είναι τα πλευρά του παπουτσιού.
  • Το επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα με ύφασμα δημιουργεί πολυεπίπεδη εμφάνιση και προσφέρει ανθεκτικότητα.
  • Η ορατή μονάδα Max Air προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Οι εύκαμπτες αυλακώσεις στην ενδιάμεση/εξωτερική σόλα παρέχουν ελευθερία κινήσεων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Wolf Grey/Λευκό
  • Στυλ: IV5767-003

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (19)

4.8 αστέρια

  • IOANNISK860606477

    Perfect every day shoes . Also very good matching with casual clothes

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 4