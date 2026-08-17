Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 95 Big Bubble

Η αρχική έμπνευση του Air Max 95 είναι βασισμένη στην ανθρώπινη ανατομία και την αισθητική της δεκαετίας του '90, κάτι που οδήγησε στη χαρακτηριστική κυματιστή του σχεδίαση. Αυτή η έκδοση συνδυάζει διάφορα υλικά και ορατή αντικραδασμική προστασία για πολυεπίπεδη εμφάνιση με απίστευτη άνεση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Pure Platinum/Wolf Grey/Λευκό

Στυλ: IV5767-003