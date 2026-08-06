Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με μεταλλιζέ πινελιές και λεπτομέρειες με σκορπιό που έχουν επιπλέον ένταση, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνεση στις μετακινήσεις σου.
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"
Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με μεταλλιζέ πινελιές και λεπτομέρειες με σκορπιό που έχουν επιπλέον ένταση, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνεση στις μετακινήσεις σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.9 αστέρια
Happy customer.
Oneal557477304
Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.
AM90´s premium scorpion edition rockt!
MichaelP884435975
nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium
Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes
Brian316417580
Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde
Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"