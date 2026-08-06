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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" - Μαύρο/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
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Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με μεταλλιζέ πινελιές και λεπτομέρειες με σκορπιό που έχουν επιπλέον ένταση, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνεση στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Στυλ: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με μεταλλιζέ πινελιές και λεπτομέρειες με σκορπιό που έχουν επιπλέον ένταση, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνεση στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από συνθετικό και γνήσιο δέρμα με συνθετικές επικαλύψεις διαμορφώνει μια πολυεπίπεδη εμφάνιση που διαρκεί.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με waffle μοτίβο εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Στυλ: IQ9438-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (8)

4.9 αστέρια

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

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