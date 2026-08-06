Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με μεταλλιζέ πινελιές και λεπτομέρειες με σκορπιό που έχουν επιπλέον ένταση, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνεση στις μετακινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Gamma Blue/Ice/Chrome

Στυλ: IQ9438-001