Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium

Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το εμβληματικό Air Max 90. Τα στροβιλιζόμενα σχέδια και οι γκρι αποχρώσεις έχουν έντονες πορτοκαλί πινελιές που συμβολίζουν την ομάδα των "Oranje". Το sneaker παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην κλασική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Τα εντυπωσιακά χρώματα και η ορατή αντικραδασμική προστασία ολοκληρώνουν το παπούτσι.
Nike Air Max 90 Premium
Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το εμβληματικό Air Max 90. Τα στροβιλιζόμενα σχέδια και οι γκρι αποχρώσεις έχουν έντονες πορτοκαλί πινελιές που συμβολίζουν την ομάδα των "Oranje". Το sneaker παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην κλασική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Τα εντυπωσιακά χρώματα και η ορατή αντικραδασμική προστασία ολοκληρώνουν το παπούτσι.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.
Christopher198865
Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.
Awesome 90s.
john646473682
The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.
Nike Air Max 90 Premium