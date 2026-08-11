Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium

Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το εμβληματικό Air Max 90. Τα στροβιλιζόμενα σχέδια και οι γκρι αποχρώσεις έχουν έντονες πορτοκαλί πινελιές που συμβολίζουν την ομάδα των "Oranje". Το sneaker παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην κλασική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Τα εντυπωσιακά χρώματα και η ορατή αντικραδασμική προστασία ολοκληρώνουν το παπούτσι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Hyper Crimson/Μαύρο

Στυλ: IQ0172-900