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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Hyper Crimson/Μαύρο

Nike Air Max 90 Premium

Ανδρικά παπούτσια

149,99 €
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium - Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Hyper Crimson/Μαύρο
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Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το εμβληματικό Air Max 90. Τα στροβιλιζόμενα σχέδια και οι γκρι αποχρώσεις έχουν έντονες πορτοκαλί πινελιές που συμβολίζουν την ομάδα των "Oranje". Το sneaker παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην κλασική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Τα εντυπωσιακά χρώματα και η ορατή αντικραδασμική προστασία ολοκληρώνουν το παπούτσι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Hyper Crimson/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0172-900

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Γιόρτασε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση με αυτό το εμβληματικό Air Max 90. Τα στροβιλιζόμενα σχέδια και οι γκρι αποχρώσεις έχουν έντονες πορτοκαλί πινελιές που συμβολίζουν την ομάδα των "Oranje". Το sneaker παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην κλασική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Τα εντυπωσιακά χρώματα και η ορατή αντικραδασμική προστασία ολοκληρώνουν το παπούτσι.

Πλεονεκτήματα

  • Το υφασμάτινο επάνω μέρος με επικαλύψεις από δέρμα και συνθετικό υλικό προσδίδει πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με waffle μοτίβο εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Πολύχρωμο/Πολύχρωμο/Hyper Crimson/Μαύρο
  • Στυλ: IQ0172-900

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (12)

4.8 αστέρια

  • Ok

    Manuel597420244

    Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok

  • Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.

    Christopher198865

    Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.

  • Awesome 90s.

    john646473682

    The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Premium

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

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