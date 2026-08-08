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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Drift - Vast Grey/Λευκό/Μαύρο/Pencil Point

Nike Air Max 90 Drift

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
Vast Grey/Λευκό/Μαύρο/Pencil Point
Μαύρο/Dark Stucco/Reflect Silver/Wolf Grey
Dark Obsidian/Psychic Blue/Λευκό
Light Bone/Neutral Olive/Μαύρο/Off White
Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
Pure Platinum/Bright Crimson/Μαύρο
Parachute Beige/Μαύρο/Summit White/Light Khaki
Μαύρο/Dusty Cactus/Anthracite
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Το Air Max 90 Drift είναι μια πιο ανθεκτική επιλογή για τη συλλογή των παπουτσιών σου. Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν μια εμφάνιση με στρώσεις, καθώς περιλαμβάνουν ανθεκτικό ripstop ύφασμα και καουτσούκ που συνδυάζονται με συνθετικό δέρμα. Επιπλέον, η αντικραδασμική προστασία Max Air και η εξωτερική σόλα με waffle μοτίβο εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή στον δρόμο ή στο μονοπάτι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Vast Grey/Λευκό/Μαύρο/Pencil Point
  • Στυλ: IO1908-078

Nike Air Max 90 Drift

Έκπτωση 30

Το Air Max 90 Drift είναι μια πιο ανθεκτική επιλογή για τη συλλογή των παπουτσιών σου. Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν μια εμφάνιση με στρώσεις, καθώς περιλαμβάνουν ανθεκτικό ripstop ύφασμα και καουτσούκ που συνδυάζονται με συνθετικό δέρμα. Επιπλέον, η αντικραδασμική προστασία Max Air και η εξωτερική σόλα με waffle μοτίβο εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή στον δρόμο ή στο μονοπάτι.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος συνδυάζει συνθετικό δέρμα, ripstop ύφασμα και καουτσούκ για πολυεπίπεδη εμφάνιση και ανθεκτικότητα.
  • Η ενδιάμεση σόλα από αφρό και η μονάδα Max Air στη φτέρνα προσφέρουν ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με μοτίβο waffle δίνει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επένδυση στο κολάρο
  • Αφρός στο πέλμα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Vast Grey/Λευκό/Μαύρο/Pencil Point
  • Στυλ: IO1908-078

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (69)

4.4 αστέρια

  • Comfortable sneakers

    AndrewG136657129

    Very comfortable,highly recommend

  • To good to be true!

    Sebastian840460051

    Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.

  • marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33

    Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Drift

Nike Air Max 90 Drift

Έκπτωση 30

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