Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Drift

Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
Το Air Max 90 Drift είναι μια πιο ανθεκτική επιλογή για τη συλλογή των παπουτσιών σου. Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν μια εμφάνιση με στρώσεις, καθώς περιλαμβάνουν ανθεκτικό ripstop ύφασμα και καουτσούκ που συνδυάζονται με συνθετικό δέρμα. Επιπλέον, η αντικραδασμική προστασία Max Air και η εξωτερική σόλα με waffle μοτίβο εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή στον δρόμο ή στο μονοπάτι.
Nike Air Max 90 Drift
Το Air Max 90 Drift είναι μια πιο ανθεκτική επιλογή για τη συλλογή των παπουτσιών σου. Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν μια εμφάνιση με στρώσεις, καθώς περιλαμβάνουν ανθεκτικό ripstop ύφασμα και καουτσούκ που συνδυάζονται με συνθετικό δέρμα. Επιπλέον, η αντικραδασμική προστασία Max Air και η εξωτερική σόλα με waffle μοτίβο εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή στον δρόμο ή στο μονοπάτι.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.4 αστέρια
Comfortable sneakers
AndrewG136657129
Very comfortable,highly recommend
To good to be true!
Sebastian840460051
Love the colorway! Super comfortable and perfect for both casual and smart-casual outfits.
marekd55dccd1658a4f23b93876fccfcd6b33
Buty bardzo ładne, jednak przyszły z wadą fabryczna, która sprawiała, że but uciskał na palce. reklamacja nie została uznana. Wygląd top, ale jakość pozostawia sporo do życzenia niestety
Nike Air Max 90 Drift