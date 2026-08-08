Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 Drift

Το Air Max 90 Drift είναι μια πιο ανθεκτική επιλογή για τη συλλογή των παπουτσιών σου. Οι διαφορετικές υφές προσθέτουν μια εμφάνιση με στρώσεις, καθώς περιλαμβάνουν ανθεκτικό ripstop ύφασμα και καουτσούκ που συνδυάζονται με συνθετικό δέρμα. Επιπλέον, η αντικραδασμική προστασία Max Air και η εξωτερική σόλα με waffle μοτίβο εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή στον δρόμο ή στο μονοπάτι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Vast Grey/Λευκό/Μαύρο/Pencil Point

Στυλ: IO1908-078