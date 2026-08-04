Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90

Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με χρώματα που κάνουν το styling παιχνιδάκι, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνετη εφαρμογή στις μετακινήσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Aurora Blue/Λευκό

Στυλ: IZ2746-100