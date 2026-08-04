Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90

JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με χρώματα που κάνουν το styling παιχνιδάκι, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνετη εφαρμογή στις μετακινήσεις σου.
Nike Air Max 90
Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με χρώματα που κάνουν το styling παιχνιδάκι, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνετη εφαρμογή στις μετακινήσεις σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae
Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .
Love them
rogerl829011514
Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen
Nike Air Max 90