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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 - Λευκό/Aurora Blue/Λευκό

Nike Air Max 90

Ανδρικά παπούτσια

159,99 €
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90 - Λευκό/Aurora Blue/Λευκό
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Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με χρώματα που κάνουν το styling παιχνιδάκι, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνετη εφαρμογή στις μετακινήσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Aurora Blue/Λευκό
  • Στυλ: IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

Το Air Max 90 παραμένει πιστό στο στιλ στις ρίζες του στο τρέξιμο, χάρη στην εμβληματική σόλα με waffle μοτίβο. Οι ραμμένες επικαλύψεις και οι ανάγλυφες πινελιές προσφέρουν το look της δεκαετίας του '90 που λατρεύεις. Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με χρώματα που κάνουν το styling παιχνιδάκι, αλλά και ορατή αντικραδασμική προστασία για άνετη εφαρμογή στις μετακινήσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα με συνθετικές επικαλύψεις διαμορφώνει μια πολυεπίπεδη εμφάνιση που διαρκεί.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με waffle μοτίβο εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση και κλασικό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Aurora Blue/Λευκό
  • Στυλ: IZ2746-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

4.5 αστέρια

  • JoséLuis15b1ff72f6f04e7ca09fed74020b1aae

    Es un modelo muy cómodo , el diseño y los colores son de lo mejor .

  • Love them

    rogerl829011514

    Love them de kleur alles is top alleen 1 min punt voor het geld zou de afwerking iets beter kunnen maar daar lopen ze niet minder om top schoen

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Max 90

Nike Air Max 90

159,99 €

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