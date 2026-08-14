Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 Low Retro Premium

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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 συνδυάζει την κλασική γραμμή του με δέρμα κορυφαίας ποιότητας και υφές σε μοτίβο ύφανσης που παραπέμπει σε καλάθι, για μια ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού στιλ.