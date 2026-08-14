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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 Low Retro Premium - Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Ανδρικά παπούτσια

139,99 €
Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
Wheat/Sail/Team Red/Wheat
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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 συνδυάζει την κλασική γραμμή του με δέρμα κορυφαίας ποιότητας και υφές σε μοτίβο ύφανσης που παραπέμπει σε καλάθι, για μια ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Στυλ: IM5755-101

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 συνδυάζει την κλασική γραμμή του με δέρμα κορυφαίας ποιότητας και υφές σε μοτίβο ύφανσης που παραπέμπει σε καλάθι, για μια ανανεωμένη εκδοχή του κλασικού στιλ.

Πλεονεκτήματα

  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Team Red/Metallic Silver/Summit White
  • Στυλ: IM5755-101

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (6)

4.5 αστέρια

  • Nice looking shoe with quality issues

    Mika125887876

    Badly done stitching on the collar part. Already returned a pair and received back a pair with same issues. 44 size

  • Increíbles.

    AlbanG473381224

    Muy confortables y elegantes. Normalmente no me gusta las playeras blancas pero estas son diferentes de diseño.

  • Sehr schön und edel

    MartinH262832253

    Ein sehr schöner Schuh. Gute Qualität und sehr edel . Für den Hochsommer vllt bisschen warm aber das sollte eigentlich klar sein . Würde ich immer wieder kaufen

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 Low Retro Premium

Nike Air Force 1 Low Retro Premium

139,99 €

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