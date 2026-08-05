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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LX Vibram - Μαύρο/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
Μαύρο/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Μαύρο
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Το AF1 ήταν πάντα ανθεκτικό παπούτσι, αλλά το απογειώνουμε. Το ανθεκτικό υφασμάτινο επάνω μέρος βρίσκεται πάνω σε μια σόλα Vibram που έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να αντιμετωπίζεις κάθε επιφάνεια. Φύγαμε;


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Στυλ: IH1943-002

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

Το AF1 ήταν πάντα ανθεκτικό παπούτσι, αλλά το απογειώνουμε. Το ανθεκτικό υφασμάτινο επάνω μέρος βρίσκεται πάνω σε μια σόλα Vibram που έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να αντιμετωπίζεις κάθε επιφάνεια. Φύγαμε;

Πλεονεκτήματα

  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα Vibram προσφέρει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Στυλ: IH1943-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (146)

4.6 αστέρια

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

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