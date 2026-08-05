Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Το AF1 ήταν πάντα ανθεκτικό παπούτσι, αλλά το απογειώνουμε. Το ανθεκτικό υφασμάτινο επάνω μέρος βρίσκεται πάνω σε μια σόλα Vibram που έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να αντιμετωπίζεις κάθε επιφάνεια. Φύγαμε;
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram
Το AF1 ήταν πάντα ανθεκτικό παπούτσι, αλλά το απογειώνουμε. Το ανθεκτικό υφασμάτινο επάνω μέρος βρίσκεται πάνω σε μια σόλα Vibram που έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να αντιμετωπίζεις κάθε επιφάνεια. Φύγαμε;
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
MichaelZ425409243
Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻
Great Looking Shoe
3dyers
Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.
Nice shoes
Martin
Nice shoes.
Nike Air Force 1 '07 LX Vibram