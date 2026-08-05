Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

Το AF1 ήταν πάντα ανθεκτικό παπούτσι, αλλά το απογειώνουμε. Το ανθεκτικό υφασμάτινο επάνω μέρος βρίσκεται πάνω σε μια σόλα Vibram που έχει σχεδιαστεί για να σε βοηθά να αντιμετωπίζεις κάθε επιφάνεια. Φύγαμε;

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Στυλ: IH1943-002