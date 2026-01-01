Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8

Nike Air Force 1 '07 LV8
Ανδρικά παπούτσια
Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει ανθεκτικό δέρμα με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, για στιλ που μαγνητίζει τα βλέμματα στο γήπεδο ή στην καθημερινότητά σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail
- Στυλ: IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει ανθεκτικό δέρμα με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, για στιλ που μαγνητίζει τα βλέμματα στο γήπεδο ή στην καθημερινότητά σου.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα με διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων είναι αεριζόμενο και άνετο.
- Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail
- Στυλ: IU7592-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Force 1 '07 LV8