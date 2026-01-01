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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 - Μαύρο/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
Μαύρο/Sail
Vast Grey/Sail
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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει ανθεκτικό δέρμα με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, για στιλ που μαγνητίζει τα βλέμματα στο γήπεδο ή στην καθημερινότητά σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail
  • Στυλ: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

129,99 €

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει ανθεκτικό δέρμα με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, για στιλ που μαγνητίζει τα βλέμματα στο γήπεδο ή στην καθημερινότητά σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα με διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων είναι αεριζόμενο και άνετο.
  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail
  • Στυλ: IU7592-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    129,99 €

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