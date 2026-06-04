Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζεται με τολμηρές λεπτομέρειες, προσφέροντας εντυπωσιακό στιλ στο γήπεδο ή στις καθημερινές εμφανίσεις σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IR0952-001