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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Air Force 1 '07 LV8

Ανδρικά παπούτσια

Έκπτωση 30
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Λευκό/Λευκό/Μαύρο
Wolf Grey/Wolf Grey/Dark Smoke Grey
Geyser Grey/Λευκό/Μαύρο
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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζεται με τολμηρές λεπτομέρειες, προσφέροντας εντυπωσιακό στιλ στο γήπεδο ή στις καθημερινές εμφανίσεις σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

Έκπτωση 30

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζεται με τολμηρές λεπτομέρειες, προσφέροντας εντυπωσιακό στιλ στο γήπεδο ή στις καθημερινές εμφανίσεις σου.

Πλεονεκτήματα

  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους πίβοτ των μοντέλων μπάσκετ προσφέρει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επένδυση στο κολάρο
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IR0952-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8

Nike Air Force 1 '07 LV8

Έκπτωση 30

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