Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει καραβόπανο με δέρμα για μια ανάγλυφη εκδοχή της κλασικής σιλουέτας

Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Summit White/Off White

Στυλ: II9807-100