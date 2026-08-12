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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Ανδρικά παπούτσια

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει καραβόπανο με δέρμα για μια ανάγλυφη εκδοχή της κλασικής σιλουέτας


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Summit White/Off White
  • Στυλ: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Η κατασκευή της δεκαετίας του '80 συνδυάζει καραβόπανο με δέρμα για μια ανάγλυφη εκδοχή της κλασικής σιλουέτας

Πλεονεκτήματα

  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Summit White/Off White
  • Στυλ: II9807-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (17)

5 αστέρια

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

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