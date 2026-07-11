Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"

Υποστήριξε την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ καθώς γιορτάζεις τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με εμβληματικό στιλ streetwear. Όπως όλα τα LV8, αυτό το μοντέλο έχει κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80, διακριτική πλατφόρμα και κομψό δερμάτινο επάνω μέρος. Σε αντίθεση με άλλα, τιμά το κόκκινο, το λευκό και το μπλε με ένα κεντημένο έμβλημα της ομάδας.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red/University Red/Midnight Navy

Στυλ: IQ0407-100