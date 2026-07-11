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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ" - Λευκό/University Red/University Red/Midnight Navy

Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"

Ανδρικά παπούτσια

119,99 €
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ" - Λευκό/University Red/University Red/Midnight Navy
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Υποστήριξε την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ καθώς γιορτάζεις τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με εμβληματικό στιλ streetwear. Όπως όλα τα LV8, αυτό το μοντέλο έχει κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80, διακριτική πλατφόρμα και κομψό δερμάτινο επάνω μέρος. Σε αντίθεση με άλλα, τιμά το κόκκινο, το λευκό και το μπλε με ένα κεντημένο έμβλημα της ομάδας.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Στυλ: IQ0407-100

Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"

119,99 €

Υποστήριξε την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ καθώς γιορτάζεις τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με εμβληματικό στιλ streetwear. Όπως όλα τα LV8, αυτό το μοντέλο έχει κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80, διακριτική πλατφόρμα και κομψό δερμάτινο επάνω μέρος. Σε αντίθεση με άλλα, τιμά το κόκκινο, το λευκό και το μπλε με ένα κεντημένο έμβλημα της ομάδας.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα με διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων είναι αεριζόμενο και άνετο.
  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επένδυση στο κολάρο
  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red/University Red/Midnight Navy
  • Στυλ: IQ0407-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (19)

4.8 αστέρια

  • Air force schoenen zijn tijdloos!

    Berry67197578

    Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.

  • As always great shoe

    RobH818882133

    Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.

  • DianaR195723293

    Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"

Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"

119,99 €

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