Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"

Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
Υποστήριξε την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ καθώς γιορτάζεις τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με εμβληματικό στιλ streetwear. Όπως όλα τα LV8, αυτό το μοντέλο έχει κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80, διακριτική πλατφόρμα και κομψό δερμάτινο επάνω μέρος. Σε αντίθεση με άλλα, τιμά το κόκκινο, το λευκό και το μπλε με ένα κεντημένο έμβλημα της ομάδας.
Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"
Υποστήριξε την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ καθώς γιορτάζεις τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση με εμβληματικό στιλ streetwear. Όπως όλα τα LV8, αυτό το μοντέλο έχει κλασική κατασκευή της δεκαετίας του '80, διακριτική πλατφόρμα και κομψό δερμάτινο επάνω μέρος. Σε αντίθεση με άλλα, τιμά το κόκκινο, το λευκό και το μπλε με ένα κεντημένο έμβλημα της ομάδας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Air force schoenen zijn tijdloos!
Berry67197578
Ik zou 5 sterren geven als deze schoen nog iets gepersonaliseerd zou kunnen worden. Verder mooie air force schoenen.
As always great shoe
RobH818882133
Just like all my other Air Force shoes they fit perfectly. The swoosh has a little sprinkle in it.i can wear these all day long, even in warm circumstances.
DianaR195723293
Mooi metallic blauwe swoos, jammer van die usb vlag op de achterzijde.
Nike Air Force 1 '07 LV8 "ΗΠΑ"