Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 Edge

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 χαρίζει ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας το προσεγμένο δέρμα με ένα αστεράτο απλικέ και ασημί διακοσμητικό κορδονιών.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Metallic Silver/Λευκό

Στυλ: IM5750-100