Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 Edge

Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 χαρίζει ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας το προσεγμένο δέρμα με ένα αστεράτο απλικέ και ασημί διακοσμητικό κορδονιών.
Nike Air Force 1 '07 Edge
Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 χαρίζει ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας το προσεγμένο δέρμα με ένα αστεράτο απλικέ και ασημί διακοσμητικό κορδονιών.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Will always be a go to classic in all white.
AhmedH321107780
Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!
A Cool Twist on a Classic
DagA299837031
Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!
Chris254503625
You just gotta love these shoes.
Nike Air Force 1 '07 Edge