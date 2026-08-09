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Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 Edge - Λευκό/Metallic Silver/Λευκό

Nike Air Force 1 '07 Edge

Ανδρικά παπούτσια

129,99 €
Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 Edge - Λευκό/Metallic Silver/Λευκό
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Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 χαρίζει ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας το προσεγμένο δέρμα με ένα αστεράτο απλικέ και ασημί διακοσμητικό κορδονιών.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Metallic Silver/Λευκό
  • Στυλ: IM5750-100

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

Άνετο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Υπάρχει λόγος που αυτό το παπούτσι εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή. Αυτό το Air Force 1 χαρίζει ακόμα πιο μοντέρνα εμφάνιση, συνδυάζοντας το προσεγμένο δέρμα με ένα αστεράτο απλικέ και ασημί διακοσμητικό κορδονιών.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα με διατρήσεις στην περιοχή των δαχτύλων είναι αεριζόμενο και άνετο.
  • Η μονάδα Nike Air εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ με τους κλασικούς κύκλους περιστροφής των μοντέλων μπάσκετ για πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Επένδυση στο κολάρο
  • Διακοσμητικό κορδονιών σε απόχρωση Metallic Silver
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Metallic Silver/Λευκό
  • Στυλ: IM5750-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Will always be a go to classic in all white.

    AhmedH321107780

    Great sneaker! I sized down and they fit perfectly!

  • A Cool Twist on a Classic

    DagA299837031

    Virkelig flotte og behagelige sneakers med et cool design, uden at det bliver for meget. Helt perfekte!

  • Chris254503625

    You just gotta love these shoes.

Ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 '07 Edge

Nike Air Force 1 '07 Edge

129,99 €

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